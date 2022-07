Registran más de mil terrenos baldíos y piden denunciar a los infractores

martes 12 de julio de 2022 | 4:00hs.

En la ciudad de Posadas hay poco más de mil terrenos baldíos que están detectados por la Municipalidad. Si bien que el espacio privado esté deshabitado no constituye un delito, sí lo es que permanezca en estado de abandono y los propietarios tienen la obligación de mantener limpio, libre de yuyos, malezas y basuras y cercado el predio. Esto está establecido en la Ordenanza VI N° 17 de la capital misionera y el régimen de penalidades para los infractores se establece en los artículos 6 y 71 de la Ordenanza X N°5.



Además el marco normativo sugiere colocar un cartel con la leyenda “Propiedad Privada-Prohibida su intrusión”.



En ese sentido, la Dirección de Inspección y Servicios con sus inspectores tienen censados y monitorean estos terrenos para que no caigan en abandono, si así lo hacen pueden recibir un acta de infracción.



Pero además de los operativos los vecinos pueden denunciar un terreno baldío al call center municipal (0800-888-2483) o en cualquiera de los Centros de Atención al Vecino (CAV).



“Los operativos se hacen por denuncias que llegan de los vecinos pero también hay otros recorridos continuos que estamos haciendo por sectores de la ciudad, que tiene 26 secciones”, explicó a El Territorio Lucas Casafuz, director de Inspección y Servicios.



“Todos los días hay operativos, en Posadas hay más de 1.000 terrenos baldíos registrados y lo que hacemos es realizar un seguimiento todos los meses para ver cómo están”, agregó el funcionario municipal.



El objetivo es que en estos espacios no se acumule basura que sirva para la proliferación de alimañas o insectos que transmiten enfermedades vectoriales como los mosquitos. O aguantaderos para hechos delictivos.



“Hay algunos terrenos donde se hace más de una acta y en otros simplemente se hacen boletas informando que son baldíos pero están limpios o ya hay construcciones”, contó Casafuz.



Una vez labrada el acta va al Juzgado de Faltas. “Ellos son quienes toman intervención, se realiza una interconsulta entre juzgados para ver si es o no la primera acta y qué juzgado tiene la anterior, porque es un agravante que tenga más de un acta”, dijo al respecto. Así el tribunal intima al vecino a que se presente a hacer el descargo, lo intima a limpiar y lo sanciona.



Consultado sobre si la gente limpia el espacio luego de la infracción, sostuvo: “Generalmente si el vecino se presenta al juzgado es porque le interesa limpiar, hay otros que no se presentan y son muy grandes los terrenos y ahí sí se envía un mandamiento para que limpie la municipalidad con costo para el dueño”.



Luego detalló que el número de infractores se mantiene estable, pero creció el de terrenos catalogados como “baldíos”, si se tiene en cuenta que dos años atrás eran 700 y ahora hay 300 más.



“Nosotros labramos un promedio de 100 actas por mes, las multas arrancan en 60 unidades fijas de combustible hasta las 2.000 pero la sanción es un criterio que lo define el juzgado”, indicó y agregó que las secciones 12 y 13 de la ciudad son los sectores donde más baldíos hay. Esto comprende el espacio delimitado por las avenidas Quaranta, ex ruta 213, avenida Cocomarola y avenida Puerto Argentino, área de la ciudad que también coincide con la de mayor índice larvario en los últimos operativos Levantamiento Rápido de Índices de Aedes aegypti (Liraa).



De esta manera, las multas tienen un valor promedio de 9.780 pesos hasta 326.000 pesos las más elevadas, esto sin contar que los costos de limpieza, si los hace la comuna, también son con costas para el propietario.

El veranillo en pleno invierno de los últimos días puso en alerta a los agentes de la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que podría aumentar la población de Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.



Al respecto, Fabricio Tejerina, director de Vectores de Posadas, señaló en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “siempre tenemos que preocuparnos y estar atentos con respecto a la población de mosquitos. En esta época del año generalmente no se presentan casos de dengue, menos aún si se tiene en cuenta que en el verano no tuvimos cuadros en la provincia”.



Y siguió: “Pero sí tenemos que seguir trabajando fuerte porque estos veranillos hacen que las condiciones mejoren para los mosquitos y eso permite que eclosionen los huevos”.



El funcionario municipal sostuvo que el frío disminuye el ciclo de los mosquitos y su población pero no mata ni elimina a los huevos. “Tenemos que estar siempre preparados para el verano porque el mosquito pasa el invierno en su forma de resistencia que es el huevo. Es decir que en el verano ellos ponen miles de huevos esperando condiciones climáticas favorables, generalmente cuando comienza la primavera también empieza a aumentar la población”, explicó Tejerina.



A los vecinos pidió eliminar cualquier recipiente que pueda contener agua, cepillarlo, taparlo, darlo vuelta y ponerlo bajo techo.



“Cuando el mosquito pone su huevo lo hace en un lugar que tiene agua, ese mosquito a las 48 horas termina de embrionar y ahí el huevo ya es viable. Una vez que termina de embrionar ese recipiente se puede secar durante meses y hasta un año. El huevo aguanta las sequías y heladas y cuando vuelven las lluvias y el calor y el recipiente se llena de agua otra vez esos huevos se rompen, nacen las larvas y comienza el ciclo. Esa es la forma de pasar el invierno que tienen”, detalló.



Operativos diarios

Por otro lado, recordó que en la ciudad se están haciendo operativos de descacharrado y eliminación de recipientes para poder llegar a la temporada veraniega con un mejor escenario. En ese marco, la comuna dispuso una línea telefónica destinada a los adultos mayores o con alguna discapacidad física para que soliciten colaboración durante los trabajos de descacharrización que recorren los barrios de la ciudad.



Los interesados pueden comunicarse al 3764-420183, de lunes a viernes de 7 a 19 y solicitar que los agentes municipales retiren de su domicilio los elementos en desuso.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que las labores se suspenden en caso de lluvia y se reprograman para otra fecha.



En principio, hoy habrá operativos en las chacras 107, 116 y 187 y retiro de neumáticos en gomerías de la Delegación Municipal de Villa Urquiza (por la mañana) y de Villa Cabello (por la tarde).



Mañana habrá descacharrado en las chacras 123, 124, 125 y 126 y retiro de neumáticos en gomerías de la Delegación Municipal de Dolores Norte.



En tanto que el jueves estarán en los barrios Acaraguá, 8 de Abril, Hidrelco y Prosol 2 y el retiro de neumáticos se realizará en gomerías de la Delegación Municipal de Santa Rita (por la mañana) y de Miguel Lanús (por la tarde).



El viernes el descacharrado será en chacras 29 y 225 y retirarán neumáticos en gomerías de la Delegaciones Municipales de la Chacra 32-33 durante la mañana y la tarde.

Para agendar

Descacharrado.

Todos los días hay operativos de descacharrado y retiro de neumáticos en gomerías de Posadas.



En tanto, se habilitó una línea telefónica (3764-420183) para asistir a adultos mayores o personas con discapacidad a retirar los objetos en desuso en estos trabajos que se realizan en los barrios. El número funciona de lunes a viernes de 7 a 19.