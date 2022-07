Subas exorbitantes y faltantes complican a locales de electrónica y electrodomésticos

sábado 02 de julio de 2022 | 6:00hs.

Las variaciones que viene sufriendo el dólar tienen implicancias directas en la comercialización de ciertos artículos, como los electrodomésticos y los electrónicos. El último jueves, se batió un nuevo récord ya que la moneda estadounidense llegó a valer 239 pesos.

La constante fluctuación de los precios no hace más que condicionar constantemente a los comercios que reciben listas desde las fábricas y distribuidores con aumentos todas las semanas e incluso, hay productos que no pueden adquirir para la venta porque no tienen precios de referencia.

A esto, se suman las importantes restricciones que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso a las importaciones, que significa otro golpe al sector. Es que casi el 100 por ciento de los productos electrónicos o para el hogar tienen al menos un componente importado, lo que vaticina un grave problema de desabastecimiento que comienza a tener lugar y se profundiza con el faltante de gasoil para los fletes.

Todo esto produce un combo que está afectando gravemente la venta, pues si bien la demanda sigue constante, se vuelve complejo atenderla.

Los consumidores buscan formas de financiar las compras de productos más caros. Foto: Nicolás Arce

Programas provinciales, como el Ahora Misiones, son ponderados tanto por comerciantes como por consumidores, ya que inclusive las compras con tarjetas de crédito se volvieron un desafío ante los constantes cambios en la economía.

De esta manera, sin precios de referencia, con un clima de incertidumbre sobre el stock que tendrán en lo próximo y las tasas de financiación más altas, los comerciantes vislumbran un panorama dificultoso para el segundo semestre del año.

Precios y faltantes

Gustavo Cardozo, gerente de Vicar Hogar y Muebles, indicó a El Territorio que el panorama es realmente complejo. “Las ventas vienen bien, pero la provisión es el gran inconveniente, porque todo tiene algo importado y eso es algo que frena a las fábricas”, adujo.

En ese sentido, dijo que las compras y los pagos se tienen que hacer de forma acelerada porque “cuando te das cuenta ya no hay más nada”.

“Esto se da por el dólar, las restricciones por importaciones cada vez son más y nosotros tratamos de comprar rápido porque lo que hoy nos parece caro, mañana va a estar aún más caro; o quizás haya faltante”, sostuvo el comerciante.

Al tiempo que dijo que “recibimos muchos televisores, pero sabemos que para el mundial va a haber faltante de televisores. Hay meses que hay una determinada medida y otros que no, hace tres meses no se conseguía 55 y 50 pulgadas. En cuanto a celulares no hay nada, no están llegando hace como tres meses también”.

“Tratamos de comprar de lo que consigamos. Y es complicado porque la demanda de electrodomésticos es pareja, ya estamos en pretemporada de aires acondicionados y vemos que son exorbitantes los precios. Tenemos que tener mucha capacidad financiera para comprar lo que se vende hoy y lo que se va a vender”, puntualizó.

En cuanto a las tasas de financiación, resaltó que algunas tasas “se fueron por las nubes” y al no poder reponer los productos, con precios en constante movimiento, se hace imposible. “También el gasoil nos demora las entregas, hace días estuvimos esperando mercadería de Santa Fe y no se animan a salir los camiones por esta situación”, recalcó.

Panorama similar vive el empresario Carlos D’Orazi, quien en dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, dijo: “Es un problema que recién comienza y nadie ha tomado la dimensión real de lo que va a ocurrir”.

“Nosotros tenemos, por ejemplo, un lavarropas en la que la empresa líder en fabricación sigue siendo Drean pero si no reciben las plaquetas para algún modelo tienen el 98% del producto fabricado pero le falta el 2% que es contundente porque es absolutamente importado y en el país no se fabrican”, ejemplificó el empresario.

Además opinó que el gobierno nacional ha tomado medidas “pero sin pensar el qué ni el porqué, porque vos podés tomar medidas drásticas conforme a la economía pero se deja sin trabajo a mucha gente porque las fábricas dentro de unos meses van a empezar a dar vacaciones obligadas porque no van a poder continuar con su producción”.

“Líneas que no dependan de productos importados son muy raras, puede ser una cocina de línea muy económica que sea 100 por ciento nacional pero después todo lo que tenga algún aditamento ya tiene componentes importados porque lamentablemente no se fabrican en el país”, acentuó asimismo.

Repuestos

Dorazzi por otra parte recordó que esta situación también los afecta con el cumplimiento de las garantías de los productos ya vendidos, “y de qué no disfrazamos para conseguir los repuestos que no existen o sea que es una cadena de inconvenientes”.

“Los precios son un reflejo y hay algunos que justifico y otros que no, porque acá hay precios que por las dudas aumentan al saber que no hay mercaderías y el único que las tiene cobra más porque no sabe cuándo lo repondrá ni a qué dólar y la inflación es producto de estas mentiras de aumento, del por las dudas debido a la desconfianza a la moneda”, aclaró.

Finalmente, D’Orazi recalcó que si no existiera el programa Ahora Misiones muchos de los misioneros irían a comprar hacia el vecino país, Paraguay, “no solo que la provincia recaudaría mucho menos de la mitad sino que hoy no habría prácticamente consumos”.

Sobre lo que se viene para el segundo semestre, determinó que “lamentablemente no se puede predecir nada porque ahora hay stock pero cuando se termine y el fabricante no consiga los repuestos, los pocos productos que tenga para la venta, los va a aumentar para suplir todos los gastos fijos que tiene”.



En cifras

$ 239

Fue el pico que tuvo el dólar el último jueves, impactando en todos los productos que se comercializan en el comercio interno también.





Actualizan listas con un 20 por ciento de incremento

Proveedores advierten que la situación podría agravarse