Expectativa por la decisión de la Corte de Santa Fe

lunes 27 de junio de 2022 | 6:02hs.

El Banco Nación, principal acreedor de la firma agroexportadora Vicentin, quien acumula pasivos por cobrar por más de U$S 300 millones, espera que la Corte Suprema de Santa Fe falle a su favor para avanzar en un proceso de “salvataje” o cramdown de la empresa agroindustrial que acumula deudas por más de U$S 1.600 millones y atraviesa un demorado concurso de acreedores con final aún incierto. Así, hay gran expectativa por la decisión del máximo tribunal provincial.

El cramdown es un mecanismo de última instancia ante la posibilidad de una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control de la compañía.

De concretarse, el gobierno podría poner un pie en la empresa agroindustrial teniendo en cuenta que es el principal acreedor de la empresa agroindustrial que entró en default en diciembre de 2019.

En segundo lugar, pero muy lejos del lugar que ocupa la banca pública, se encuentran los bancos extranjeros que en conjunto acumulan acreencias por más de U$S 500 millones y siguen de cerca no sólo el concurso de acreedores, que llevó adelante el desplazo juez Fabián Lorenzini, sino también las imputaciones penales a los ex directores y dueños de la empresa.