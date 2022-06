Municipales sellaron acuerdo en el Ministerio de Trabajo

sábado 25 de junio de 2022 | 6:04hs.

Luego de que el jueves se llegara a un principio de acuerdo entre los empleados públicos de la Municipalidad de Posadas y el Ejecutivo municipal, tras una extensa reunión en la sede del Ministerio de Trabajo ayer finalmente las partes firmaron formalmente el acta de acuerdo que da respuesta a los pedidos de los trabajadores.



La medida pone fin al conflicto que derivó en un paro total que empezó el martes por la noche y se extendió hasta el jueves.



El encuentro comenzó a las 16 con los representantes legales de los involucrados y se extendió hasta las 20, cuando Daniel Porto, secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), comunicó a las demás personas que estaban fuera del ministerio la decisión.



“Conseguimos que se duplicaran los pases a planta, solucionar los artículos 7 que vienen postergados, dar salubridad y riesgo laboral al que no lo tiene y asistencia no sólo a los familiares del compañero recolector que perdió la vida, sino también a los compañeros que estuvieron con él”, dijo Porto.



Asimismo, se acordó el pago de adicionales a personas que hacen trabajos de riesgo. El martes se reunirán con los delegados para compartir los puntos del acuerdo.



Terminada la reunión, el intendente Leonardo Stelatto brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que no se dispondrán sanciones ni descuentos en los salarios de los trabajadores que cesaron en sus actividades durante el conflicto. Asimismo, resaltó que se haya conseguido el diálogo.



El paro se originó por el reclamo de mejoras en las condiciones laborales, a partir de la muerte de un trabajador de Servicios Públicos en ejercicio de sus tareas el pasado 15 de junio, cuando cayó de un camión recolector de residuos.



El miércoles, el conflicto recrudeció: hubo un enfrentamiento entre la Policía y los municipales en la Base Zaimán, que dejó como resultado varios heridos de ambos lados.