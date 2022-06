Denunció que su ex raptó a su hija de 4 años

jueves 23 de junio de 2022 | 6:05hs.

“Durante ocho meses no la vio a la hija y apareció para el Día del Padre. Me rogó para llevarla a la casa del abuelo, que vive a 50 metros de la mía, la nena se entusiasmó y entonces le dije que sí. Pero no la trajo más, la raptó y la llevó con él, supuestamente a Garupá”, comentó Tatiana Viera (36), quien desde el último domingo no tiene noticias de su pequeña de 4 años.

En consecuencia, la mujer radicó una denuncia ante la comisaría de Los Helechos, donde reside, aunque no le habrían brindado la contención que esperaba.

Incluso, en diálogo con El Territorio mencionó que “el policía que me atendió me dijo que el padre no cometió ningún delito en llevarse a la hija, siendo que tiene una denuncia previa por violencia, estuvo ausente ocho meses y nunca cumplió con sus responsabilidades como padre”.

Ante la falta de respuestas en la comisaría local, el martes Viera se trasladó hasta la localidad de Garupá, donde estaría residiendo el progenitor de su hija. En tanto, en la comisaría local le habrían manifestado que la causa está a cargo de sus pares de Los Helechos, por lo que no pueden intervenir.

“Estoy desesperada porque las autoridades no me dan respuestas. Se pasan la pelota unos a otros y mientras tanto no sé dónde ni cómo está mi hija”, reclamó.

Contó que el domingo a la mañana el papá de su nena, identificado como Sandro Gabriel F. (25), se presentó en su domicilio para pedirle si podía llevarse a la pequeña para pasar juntos el Día del Padre, ya que se hallaba visitando a su papá en Los Helechos.

“Como mi hija quedó contenta de verlo le dije que la lleve, a las 20.30 volvieron y me pidió para que se quede a dormir con él, que la traería el lunes, cosa que no hizo. Desde ahí no la vi más”, agregó.

Grave antecedente

A principios de noviembre del año pasado, Viera denunció al padre de su hija por lesiones y amenazas. Al otro día, el mismo individuo volvió a agredirla, destruyó parte de su vivienda de madera y trató de quemar viva a la mujer, según declaró.

El hecho no terminó en tragedia sólo por el valiente accionar de vecinos del barrio Compañía, de Los Helechos, quienes intercedieron para salvar a la víctima.

“En aquella oportunidad mi ex me encerró, me molió a golpes y me quiso quemar, pero ni siquiera estuvo preso porque el abogado consiguió la eximición de prisión. Después me siguió amenazando por las redes sociales”, indicó.

Precisó que estuvo seis años en pareja con el implicado, quien se volvió más violento en los últimos meses de convivencia.

Sobre el incidente de noviembre pasado, recordó que “volvía de la iglesia y vi mis cosas tiradas en la calle, y él esperándome en el frente. No me dejó entrar y me dio una paliza. Pude correr a la casa de una amiga que me llevó al Hospital de Oberá y a la vuelta hice la denuncia. Esa madrugada él fue a la casa de mi amiga y empezó a gritar, entonces para que ella y su familia no tengan problemas accedí a volver. Esa madrugada me encerró y me volvió a pegar”.

“Consume drogas”

Según Viera, al otro día su ex se dirigió a la comisaría para hacer un “descargo” argumentando que reaccionó en forma agresiva porque encontró a su mujer con otro hombre en la cama. Es decir que reconoció que golpeó a su pareja.

Al respecto, Viera desmintió la presunta infidelidad, al tiempo que aseguró: “En la comisaría los policías le dijeron a él que tenían una orden de detención, pero que vaya a trabajar y a la tarde iban a ver qué hacían. Una locura. De ahí fue y quiso quemar la casa. Me quiso tirar combustible a mí, pero corrí. Me hija le gritaba: “No le quemes, papi”. Por suerte había unos vecinos que me ayudaron”.

Además cuestionó el proceder del jefe de la comisaría local, quien entonces le habría dicho: “A vos no te voy a hacer caso porque sos una quilombera”, aseguró.

Y agregó: “De ahí mi ex se escapó a Garupá y me amenazaba por las redes. Hice la denuncia pero ni sé si lo buscaron, hasta que salió la eximición de prisión. Tengo mucho miedo porque más de una vez me dijo que no me sorprenda si un día mi hija desaparecía, que es lo que pasó ahora. Él consume drogas, es impredecible y violento”.