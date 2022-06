Ucrania espera recuperar los diálogos de paz con Rusia

domingo 19 de junio de 2022 | 6:02hs.

El principal negociador de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia, David Arajamia, indicó ayer que espera retomar los contactos con la parte rusa en agosto, una vez que Kiev haya logrado “operaciones contraofensivas en ciertas áreas”.



Según una entrevista concedida a la emisora Voice of America, Arajamia declaró que el gobierno ucraniano no se plantea retomar las conversaciones por el momento, pero sí a finales del verano boreal.



Ante la pregunta de qué cambiará de aquí a agosto, el líder negociador no quiso dar detalles, pero señaló que cree que habrá “operaciones contraofensivas en ciertas áreas”.



“No queremos compartir nuestros planes con los rusos, pero creo que llevaremos a cabo operaciones contraofensivas en ciertas áreas”, anticipó en declaraciones citadas por el medio local Ukrinform y la agencia de noticias Europa Press.



En sus palabras, se puede considerar un acuerdo mínimo con Rusia si el ejército ucraniano aleja a las tropas enviadas por el Kremlin del territorio o si estas fuerzas se retiran por su cuenta a las posiciones ocupadas previamente al inicio de la invasión, el 24 de febrero.



“Por ejemplo, no tocaríamos la cuestión de Crimea durante varios años. No lo haríamos militarmente, sino diplomáticamente”, señaló Arajamia, en referencia a la península que Rusia se anexó en 2014.



“Estaríamos dispuestos a considerar un acuerdo político, como el que propusimos en Estambul,” agregó el jefe negociador, en relación con la última ronda de conversaciones presenciales entre Kiev y Moscú que tuvo lugar el 29 de marzo pasado.



Tras ese encuentro, el Kremlin denunció al gobierno ucraniano por haber interrumpido el diálogo, aunque en simultáneo Kiev acusó a Rusia de la falta de avances en las conversaciones.



Por otra parte, las autoridades ucranianas informaron ayer de una “feroz batalla” contra las tropas rusas en el este del país, en torno a la localidad de Severodonetsk, una posición clave que las fuerzas de Moscú intentan tomar desde hace semanas para avanzar con su ofensiva en la región del Donbás.



“Ahora la batalla más feroz se sitúa cerca de Severodonetsk”, dijo el gobernador de la provincia de Lugansk, Serguei Gaidai, que afirmó que las fuerzas rusas no controlan la totalidad de la ciudad.

Putin negó ser culpable de la inflación

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó durante un discurso que quienes lo culpan por el aumento de la inflación “no saben leer ni escribir”, burlándose directamente del gobernante estadounidense, Joe Biden. Durante su exposición ante las delegaciones de 40 países que participan en el Foro Económico de San Petersburgo, equivalente al Foro Económico Internacional realizado en Davos, Suiza, el mandatario ruso aseguró que la “llamada inflación de Putin en Occidente” es “una idea basada en pura estupidez”. El presidente ruso argumentó que los líderes occidentales están utilizando a Rusia como un “salvavidas” para desviar la culpa de los problemas económicos y aseguró que “al declararse vencedor de la Guerra Fría, Estados Unidos se considera el mensajero de Dios en la Tierra”.