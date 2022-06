La producción porcina se dificulta ante la suba imparable de los insumos

domingo 19 de junio de 2022 | 6:05hs.

Los diferentes sectores de la provincia se vieron golpeados en los últimos tiempos por diversas situaciones que afectaron su rentabilidad: la sequía, los incendios y la suba de insumos, fueron los condicionantes, entre otros factores.



Los productores e industriales de Misiones, por su parte, buscan de todas las maneras paliar este escenario, aunque indican que cada vez es más difícil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el sector porcino.

Muchos colonos desisten de sus criaderos por los gastos. Foto: Esteban González

Es que si bien la producción y el consumo de la carne de cerdo vienen creciendo en el país, aún no tiene las fuerzas como para sostener la exportación. Además, el aumento en los costos para tener criaderos fue significativo y una de las razones por la cual muchos colonos decidieron abandonar la actividad.



Desde la Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem (Cofra) buscan elevar los porcentajes de venta en los próximos años.



Luis Mieth, presidente de la entidad, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y manifestó: “La importación nos afecta mucho a nosotros como productores y también como industria fabricante de chacinados”.



“En este momento, Argentina venía haciendo un trabajo muy fino con productores vinculados a la exportación de cerdo con frigoríficos y el año pasado hubo exportaciones importantes pero a pérdida, aunque Cofra nunca llegó al punto de exportar, ya que estamos tratando de sostenernos en el mercado interno y las exportaciones se hacen muy difíciles y a contramano”, resaltó.



Asimismo, el industrial puntualizó en que “nosotros tenemos producción, tenemos todo, estaba creciendo la exportación del cerdo en el país, pero en este momento está planchada, incluso sufriendo la importación que está ingresando a la Argentina de Brasil que nos está afectando muchísimo”.



Costos por las nubes

Por otra parte, Mieth evidenció que el cerdo está en crecimiento, llegando a abastecer el mercado interno.



“Siempre estamos igualmente buscando una puntita como para exportar, hay mucho ánimo de productores que quieren crecer”, atestó.



“En este momento está muy difícil, ya que el maíz aumentó más del 60 por ciento y la soja también aumentó un 63 por ciento, mientras que el cerdo interanual no aumentó un 40 por ciento, pero tenemos que hacer acciones y tratar de seducir a nuestros clientes y proveedores para poder seguir sosteniendo la producción, Cofra no puede parar”, añadió.



“Nos estamos sosteniendo porque tuvimos dos años bastante buenos, este año ya estamos viendo que va a ser un año crítico. Lo que pasa es que acá no somos competitivos, no podemos competir por los costos altos, ya que todo aumenta en dólares, pero cuando se exporta es por debajo y se suman las retenciones. Para producir cerdo en Misiones tenemos un costo adicional que nos asfixia”, refirió.



De la misma manera, Mieth expresó que espera que en el corto plazo se solucionen los inconvenientes, “porque nuestra producción está en crecimiento año a año con un 7 a 10 por ciento y estamos buscando llegar a las tres provincias más cercanas, que son Corrientes, Chaco y Formosa. Lo único que no estamos haciendo en este momento es el salchichón primavera por un tema interno de la planta y el jamón crudo, pero los productos que más se venden buscamos industrializarlos, llevando la mayor calidad, como son los jamones y salames”.



Contexto complicado

Es notorio que la producción de cerdo en Misiones se dificultó por el aumento en los insumos que se requieren para tener el criadero, aunque también se incrementó el pedido de los productos porcinos.



En este contexto, Claudia Silva, quien en conjunto con su esposo Federico Pufal tiene criadero de cerdos y vende los derivados en su carnicería de Jardín América, dialogó con El Territorio y contó: “Antes se comía un 80 por ciento vacuno, 15 por ciento de pollo y por último el cerdo y ahora se vende un 40 por ciento más porque, por ejemplo, el pollo disminuyó en pedidos por el tema de las hormonas y se solicita más bien pollos naturales”.



En cuanto a la producción del producto porcino, Silva reflejó un panorama complejo. “Está muy difícil, todo lo que es maíz, soja, choclo, las vacunas que todo hay que comprar tuvieron subas increíbles y en un año se incrementó el presupuesto un 50 por ciento”, detalló.



La productora contó que el maíz en junio de 2021 lo abonaba a 20.000 pesos la tonelada y el mismo mes del corriente año paga 45.000 pesos, mientras que la con soja, los mil kilos cuestan hoy en día 67.000 pesos. “Acá aumentamos un 5% los productos del cerdo, se achicó nuestra ganancia, ahora es para poder subsistir, hay muchos que no pudieron más y dejaron”, explicó.



“Las cosas que dificultan son los impuestos y encima nosotros como misioneros no producimos soja, maíz y trigo porque no es el ambiente, no se cuenta con la maquinaria, no hay sembradora, trilladora y no es que con una hectárea de plantación ya se cuenta con la cosecha para todo el año, entonces todo viene de otras provincias y hoy el costo del transporte nos cocina a todos”, adujo la mujer.



Aunque cada vez se complica por las subas en los insumos, Silva tiene la esperanza de que todo va a mejorar en un momento y que por el momento siguen en condiciones de continuar, ya que es un rubro que le gusta, lo que se ve en público, pues ella misma atiende la carnicería, hace los cortes de carne y vende al cliente.

En cifras

60% Aumentó el maíz, uno de los principales insumos para el mantenimiento de los criaderos de cerdos, en contraposición a la suba que tuvo esa carne.