Tras descenso de casos, disminuyó la demanda de vacunación anticovid

viernes 10 de junio de 2022 | 6:04hs.

Misiones tuvo una explosión de casos de Covid-19 en enero de este año cuando se contabilizaron 36.320 contagios y 109 muertes. En los meses siguientes ambos indicadores fueron disminuyendo, y si bien en mayo hubo una suba muy leve, no se lamentaron muertes, situación que se mantiene desde el 26 de marzo, es decir, hace más de dos meses.

Este contexto epidemiológico favorable para Misiones supuso una fuerte disminución en la demanda de la vacuna anticovid. Según detallaron desde el Área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, actualmente se aplican a diario entre 2.000 y 2.500 dosis, mientras que el año pasado se colocaban hasta 15.000 vacunas todos los días. El descenso de los casos y la falta de percepción de muchos misioneros de que aún se atraviesa una pandemia son los factores que influyen en los números.

“Hay que destacar que tenemos disponibilidad de vacunas y la accesibilidad también, porque están mucho más abiertos los puestos de vacunación y son más puntos de expendio, pero todo depende de la decisión de la gente”, sostuvo en diálogo con El Territorio Roberto Lima, jefe del área antes mencionada.

En abril se cerraron todos los puestos fijos de inoculación contra el coronavirus y las dosis se empezaron a aplicar exclusivamente en Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y hospitales de la provincia. Esta decisión fue tomada por el Comité Científico ante el buen escenario epidemiológico.

Aunque estas dosis no son obligatorias aún, el objetivo fue descentralizar y reorientar los recursos y que quienes acuden por una atención a los Caps también puedan aplicarse las dosis que sí son obligatorias, como las que previenen contra la rubéola, meningitis, hepatitis B, HPV, entre otras enfermedades que cuentan con vacunas.

“Tratamos que cuando se hacen operativos la gente se haga los refuerzos, porque si no, siempre se deja para último momento”, aseguró el profesional.

Cómo va la aplicación

Según el Reporte de Inmunizaciones Registradas de la cartera sanitaria provincial hasta el miércoles 8 se aplicaron 2.156.431 vacunas, de las cuales 969.572 corresponden a primeras dosis y 809.304 a las segundas. Mientras que 249.038 son dosis adicionales y 128.517 son dosis de refuerzo.

“Todavía hay una cierta tanda de misioneros que todavía no han tenido acceso a la vacuna, pero es ese núcleo, que no es que no tiene accesibilidad, sino que elige no vacunarse”, remarcó Lima.

Es que la vacuna anticovid, a diferencia de las que figuran en el calendario, no es obligatoria, por lo que no se puede forzar a nadie a ponérsela, aunque son muy perceptibles los beneficios que trajo desde su aparición.

“Pero siempre tratamos de estimular la vacunación porque sabemos que hoy por hoy es la única herramienta que nos hizo salir de la situación en la que estábamos de la pandemia y fue lo que hizo que la incidencia de los casos sea menor así como las hospitalizaciones y muertes. Si no tuviésemos la vacuna, no sé cuál hubiese sido la situación”, cerró.



Campaña antigripal

Ante la repentina aparición de casos de gripe, este año se adelantó la campaña de vacunación antigripal al 25 de marzo. Según destacó Lima, desde ese momento hasta hoy se pusieron unas 120 mil dosis. Teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas, en cada zona sanitaria se prioriza al personal de salud, embarazadas, puérperas, al grupo pediátrico de 6 a 24 meses y mayores de 65 años.

“Hay una gran demanda respecto a la vacuna antigripal donde se focaliza inicialmente en darle cobertura a aquellas personas que tienen un factor de riesgo. Siempre aclaro eso, cuando haya más disponibilidad se abrirá para todos”, explicó.

La población objetivo a inmunizar alcanza a 279.658 misioneros, de los cuales 12.000 son parte del sistema de salud. La cifra total representa casi 20.000 personas más que el año pasado.



En cifras

2.156.431

Son las dosis de la vacuna anticovid que se aplicaron en la tierra colorada desde diciembre del 2020 hasta el miércoles último.

809.304

Son los misioneros que cuentan con el esquema completo inicial, que corresponde a primeras y segundas dosis de la vacuna anticovid.





Énfasis en completar calendario de pediátricos