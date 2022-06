“El periodismo bien ejecutado contribuye a una sociedad más justa”

sábado 04 de junio de 2022 | 6:04hs.

El Instituto de Estudios Superiores Hernando Arias de Saavedra lleva adelante el ciclo de conversaciones Educación para Pensar destinado a la comunidad educativa y al público en general. Es así que ayer visitó el auditorio que el establecimiento tiene en Posadas el reconocido periodista Reynaldo Sietecase, para brindar un espacio de reflexión sobre el periodismo y la convergencia con las redes sociales, entre otras cuestiones que se debaten en ese escenario del pensamiento.



Sietecase tiene amplia trayectoria en los medios de comunicación, se desempeñó tanto en radio como en medios gráficos y es autor de varios libros, el último de los cuales, “Periodismo, instrucciones de uso: ensayos sobre una profesión en crisis”, presentó en el contexto del conversatorio.



La jornada se desarrolló como antesala por el Día del Periodista, que se celebrará el próximo martes 7 de junio.



En ese marco, fue el principal orador de la charla titulada “Periodismo, cuando la verdad no importa”, en la que abrió el debate con estudiantes de periodismo y público en general que se acercó hasta la casa de estudios.



“Tengo preocupación por cómo hacemos periodismo en Argentina. Me parece interesante poder abrir un debate porque coinciden varias crisis singulares en la profesión: el cambio tecnológico, la migración del periodismo gráfico al digital, la crisis laboral, la precarización laboral, la concentración mediática con más dueños de medios que son empresarios y una crisis ética”, dijo Sietecase al abrir el conversatorio con los presentes.



Verdad

Luego planteó que el principal insumo para un periodista fue siempre la verdad al contar los hechos, pero eso cambió con el advenimiento de nuevas tecnologías y la polarización que vive el país y el mundo entero. Esto, sostuvo, hace que hoy exista una crisis ética en la profesión.



“Qué cuento, cómo lo hago, si la mirada político-ideológica me hace vulnerar el principio básico e indiscutido de que la verdad importa. Por eso digo que la verdad dejó de ser importante en el periodismo”, destacó.



Luego planteó que hay situaciones que hacen que la profesión esté en un momento muy especial y aseguró que este escenario amerita un debate para poder recuperar la función trascendente del periodismo que “bien ejecutado contribuye a una sociedad más justa y más democrática”.



Sietecase explicó que hoy en día, pese al avance de las redes sociales, segmentación de público y concentración de medios, hay buenos productos comunicacionales independientes que logran financiarse.



Pero remarcó que en líneas generales se observa un deterioro de los contenidos.



“Creo que los periodistas somos responsables de haber permitido que los contenidos se hayan degradado”, precisó el trabajador de los medios.



“¿Está bien que un periodista trabaje ocho horas y escriba 20 notas en una tarde, sin poder salir a la calle? Por lo menos discutámoslo”, planteó ante el público. “Hoy la graduación de notas en una redacción la hace el algoritmo, no un editor”, agregó después.



Centralismo

Casi al final criticó el centralismo que tiene Argentina en todos los ámbitos.



“El periodismo en las provincias es fundamental, creo que hay que generar esos antídotos ante la centralización que tiene la Argentina, un país unitario en todos los aspectos. Es de locos que todos los medios estén en Capital Federal y sólo se reflejan las problemáticas del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)”, señaló.



Y alentó a los estudiantes. “Nuestro laburo es generar pensamiento crítico, nuestra mirada ideológica no tiene por qué anteponerse a la producción de noticias. Contra el hecho, nada”, cerró.