Más de un centenar de personas marchó por la aparición de Josías Galeano

A pesar de las bajas temperaturas, más de un centenar de personas se congregó esta noche en el Centro Cívico de Oberá para acompañar a los desesperados padres de Josías Ezequiel Galeano (15), desaparecido desde el 30 de abril.

“No tengo palabras para agradecerles lo que están haciendo por nosotros, venir con este frío y ayudarnos. Pero hoy es por Josías y mañana puede ser por un hijo de ustedes. Nadie está libre. Lo único que pido es ni un Josías más. Ni un Josías más”, reflexionó Cristian Galeano, padre del menor, quien agregó: “Cada día que pasa es un calvario”.

Con relación al expediente judicial, Carolina Ramírez -la madre de Josías- comentó que a solicitud de la fiscal de Instrucción Dos, Myriam Silke, hoy dejó su celular en sede judicial para peritajes de rigor, ya que Josías utilizaba dicho aparato para interactuar en sus redes sociales.

“Mi hijo no tiene celular, entonces usaba el mío para el Facebook. Yo entregué el teléfono sin problemas porque no tengo nada que esconder. Pero me llama la atención que miren mi teléfono y no hagan nada con los policías sospechados. Eso no entiendo. No sé qué esconden”, reclamó.

El comentario de Ramírez se fundamenta en las sospechas que expresó desde un primer momento respecto a la presunta responsabilidad de algunos efectivos policiales en la desaparición de su hijo, tal como dejó plasmado en una denuncia.

Reclamo nacional

El jueves de la semana pasada el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó una nota dirigida a juez Horacio Alarcón, a cargo del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, solicitando información sobre la investigación por la desaparición de Josías.

Requieren medidas para garantizar que la búsqueda e investigación de eventuales responsabilidades se realice “según estándares internacionales en materia de desaparición forzada”, indican en el escrito.

“Josías Galeano, de 15 años, se encuentra desaparecido desde el 30 de abril y su madre denunció que en los días previos había estado detenido en las Comisarías Seccionales 2° y 4° de la URII de Misiones. Dicha información fue constatada por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura”, se cita en la nota de la CNPT.

Por ello, el organismo nacional “respalda las recomendaciones orientadas a apartar a las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones ante la sospecha de su participación en los hechos, y recuerda que ese apartamiento tiene sustento normativo en el ámbito nacional e internacional”.

La nota dirigida al magistrado tiene fecha 26 de mayo y en ella el CNPT solicita que “además de brindar información respecto a la investigación, se adopten medidas para garantizar que la búsqueda sea eficiente, con una estrategia integral y enfoque diferencial que tenga en cuenta el interés superior de la niñez y respete la dignidad de Josías Galeano y su familia en todas las fases del proceso”.

Al mismo tiempo, el CNPT destacó que la CPPT “remitió dos notas a las autoridades competentes advirtiendo que personas privadas de la libertad en la Seccional Cuarta constataron la detención de Josías el 11 de abril”, situación reñida con los derechos del menor.