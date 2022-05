El campo podría recaudar U$S 41.500 millones hasta fin de año

martes 17 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El viento de cola que desde hace algunos meses tiene el sector agro exportador podría generar ingresos al país por más de U$S 41.499 millones. El dato lo aporta la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que constituiría un récord para el sector con un aporte que se ubicaría 3.450 millones por encima de los ingresos del año pasado.



Sin embargo, los mercados mostraron en las últimas semanas una altísima volatilidad, con movimientos ascendentes y descendentes. Es que este año, no sólo los operadores están atentos al avance de las campañas agrícolas en las zonas productivas más fuertes del planteta y a las cuestiones climáticas, sino que se suman otros factores de incertidumbre: el conflicto bélico y el regreso del Covid-19.



El confinamiento marcó el ritmo de los mercados durante los últimos dos años y nuevamente está generando una retracción en los precios de productos en los que nuestro país es un actor importante a nivel mundial, como lo es la ganadería



Todos estos datos son seguidos muy de cerca desde el gobierno, porque se tiene absoluta noción de la importancia que tiene el campo en el ingreso de dólares. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, 7 de cada 10 dólares los genera el sector agroindustrial y sólo en 2021 se recaudaron U$S 9.924 millones en concepto de derechos de exportación.



En tanto, desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales aseguran que las exportaciones agroindustriales generaron desde que comenzó el año y contemplando hasta el final de abril divisas por 11.097 millones de dólares.