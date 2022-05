Cómo identificar al censista, que presentar si ya hiciste el censo digital y que pasa si no respondés

lunes 16 de mayo de 2022 | 15:00hs.

Este miércoles 18 de mayo se realizará en todo el país la jornada de censo urbano, el censo en las zonas rurales se viene realizando desde la semana pasada. Al respecto, te contamos lo que tenés que saber para ese día, para que puedas recibir al censita y responder las preguntas o presentar el comprobante de censo digital.

Cómo identificar a un censista

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dieron a conocer una lista elementos con las que cada censista oficial contará el 18 de mayo:

- Una pechera muy clara

- Una tarjeta identificatoria con su nombre, apellido y número de documento

- Un código QR

- Un número de teléfono donde las personas podrán verificar la identidad del censista habilitado

- Detrás de la pechera estará anotado el número 0800-345-2022, una línea a través de la cual se pueden despejar consultas y realizar denuncias. También tendrán una bolsa con el logo oficial y, con el cuestionario, una tabla de apoyo y útiles.

¿Tengo que dejar pasar al censista a mi casa?

Si bien no es obligatorio hacer pasar a los censistas a tu domicilio, no se puede responder al cuestionario a través del portero electrónico. Una opción es hacerlo detrás de la reja o la puerta.

En el caso de los edificios, el INDEC sugirió que "el consorcio puede disponer el palier para que el censista pueda atender a las personas y realizar su trabajo".

¿Qué es el código de único de vivienda?

Es un código alfanumérico de 5 dígitos asociado a una vivienda y se genera en la página de inicio del Censo digital mediante un domicilio.En caso de que en la vivienda haya más de un hogar, todos los hogares utilizarán el mismo código único de la vivienda.

Al inicio, el sistema solicitará datos de la persona de referencia que ingrese a completar el Censo digital en nombre de todos los miembros de su hogar.

Esta información se utiliza únicamente para verificar que quien solicita el ingreso es una persona humana, y no un robot, y que tiene edad suficiente para responder. Al completar los datos requeridos, se habilita el ingreso a la aplicación del Censo.

¿Qué debo hacer si no recibí el Código Único de la Vivienda (CUV)?

Revisá la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificá el espacio disponible en tu casilla. Si aún no encontrás el correo con el código, deberás esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el Día del Censo, miércoles 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el Censo mediante una entrevista presencial.

El código único de la vivienda puede tardar hasta 24 horas en llegar. Revisá la carpeta de no deseados del correo electrónico con el que te registraste y verificá que tengas espacio disponible en tu casilla. Si no lo recibís, deberás esperar a la persona censista el 18 de mayo.

Recibirás el código único de la vivienda en el correo electrónico con el que iniciaste el Censo digital. Deberás conservarlo para reingresar al cuestionario cuantas veces necesites. Si no lo encontrás, podrás presionar el botón “Recuperar código” de la página de inicio del Censo digital e indicar el correo electrónico con el que lo generaste para recibirlo nuevamente.

¿Qué pasa si no contesto las preguntas o si doy información falsa?

No dar los datos o dar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente. La última actualización de los montos, publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial, lleva la firma del director del organismo Marco Lavagna.

En esa resolución, se estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $106.799,35, según lo dispuesto por el organismo en la Resolución 25/2022.

A su vez, el organismo estatal recuerda que es obligatorio responder a la totalidad de las 61 preguntas que integran el formulario del Censo 2022, según lo estipula el artículo 17 del Decreto 726/2020. Para aquellos que suministren la información de manera incompleta, les cabrá una multa dentro de los rangos comprendidos por la última resolución del organismo.