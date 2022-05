La primera escuela de Puerto Rico festeja 100 años de servicio

lunes 16 de mayo de 2022 | 6:05hs.

El 22 de mayo, la escuela N° 114 de Puerto Rico, primera escuela del municipio y de toda la zona Paraná Medio, cumple 100 años, por lo que llevan adelante diversas actividades.



El acto conmemorativo del 100 aniversario está previsto para el próximo lunes, 23 de este mes, a las 19.30 en el cine teatro San Martín, mientras que, durante la semana, se realizará la inauguración de “la galería de los recuerdos”, y el evento popular de “Misiones al Mercosur”, en el local escolar. Además, se realizará la Misa de Acción de Gracias en la parroquia San Alberto Magno el día del centenario a las 19:30.



“La población de nuestra escuela es de los barrios más periféricos y vulnerables de nuestra ciudad” explica Liliana Melo, vicedirectora de la institución, y añade: “La demanda educativa y social es distinta. Si bien, contamos con los recursos tecnológicos para sacar al chico enseñándole tecnología o robótica, tratamos de enseñar y de estar a la altura de lo que más necesitan nuestros chicos”.

Actividades de huerta que se complementan con otras asignaturas.



En referencia a la escuela centenaria, la docente dijo, “nuestra escuela fue la primera de la zona, fue creada el 22 de mayo de 1922 y respondiendo una demanda social bien específica, que fue la de enseñar el idioma español a los hijos de los inmigrantes que hablaban únicamente el alemán. Estos niños y jóvenes tenían doble escolaridad, por un lado, aprendían las materias en alemán, y por el otro, a contraturno, se congregaban en la 114, donde aprendían las mismas materias, o los mismos contenidos en castellano, después se fue incorporando la historia argentina”.



“Nuestra escuela tiene el carisma desde sus inicios de ser la escuela de los niños de los barrios, de los niños que por ahí tienen más limitaciones socioeconómicas que otros, y esto es importante para nosotros como docentes y como directivos, porque esto marca nuestra misión y nuestra función y los objetivos que nos fuimos trazando”, explica Melo.



Innovación

La docente se refirió a los tiempos actuales, “el cambio, la innovación, se puede dar desde distintos planos, desde lo tecnológico, desde los recursos, desde la metodología que usamos o desde la convivencia y la estructura, la organización, que acepta la diversidad, la inclusión la integración de todas las trayectorias, tanto las esperadas que son las llamadas normales, el niño de 6 años en primero, el de 7 en segundo el del 8 en tercero… y las reales, que son los niños que van con ritmos diferentes, eso cambia la manera de trabajar los contenidos, los objetivos y la promoción”.



“La Escuela 114 viene desde años con el tema de la inclusión y la integración, que nos costó horrores, nos costó lágrimas, nos costó rechazos. El profesorado no nos preparó para trabajar con esos chicos, donde tenés que adaptar los contenidos, la escuela especial, en este momento está trabajando en las escuelas comunes, pero estaba un día a la semana por grado”, señaló.



“El verdadero cambio se tiene que dar desde lo metodológico, pero a partir de los recursos humanos en las escuelas, como la 114 donde hay 100% de inclusión y de integración; en todos los grados tenemos niños integrados, necesitamos la pareja pedagógica del maestro especial y eso hasta que el Estado no lo garantice, no se puede hablar de verdadera inclusión y de cambio, un solo docente no puede hacer el milagro de atender tanta diversidad”, aseveró.



Y concluyó, “llevo 33 años en la docencia en el nivel primario, hemos ensayado, experimentado y pasado por diferentes cambios, por ejemplo, pasamos por cinco modelos de currículum y por diferentes formas de organizar el sistema educativo, pasamos desde un primario de siete años a uno de seis, apareció la EGB1 EGB2, EGB3, después en el 2010 volvimos a los niveles primarios y secundarios, así que las políticas educativas del Estado nos han propuesto diferentes cambios en la forma de enseñar y de organizar. Otra idea que creo que lleva a sobrecargar las funciones educativas y por ahí se pierde la esencia misma de la función que tiene que cumplir la escuela”.