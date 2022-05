Desesperación de una madre ante la desaparición de su hijo

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:03hs.

Se cumplen nueve días de la desaparición de Josías Ezequiel Galeano (15), quien salió de su casa el pasado sábado 30 abril con destino a una barbería y desde entonces su familia ignora su paradero.



En este contexto, familiares y amigos organizaron una marcha para visibilizar el caso. La convocatoria fue pactada para hoy, a las 8, en el Centro Cívico de Oberá.



“Estoy desesperada porque pasaron muchos días y ya no sé qué pensar. La Policía dice que tienen un par de pistas, pero todavía no aparece. Tampoco está con sus amigos. Tengo miedo que le haya pasado algo”, mencionó Carolina Ramírez, madre del menor.



En diálogo con este matutino, la progenitora reconoció que su hijo es adicto y consume varias sustancias.



“Lamentablemente, empezó a drogarse a los 10 años. Primero no me di cuenta, pero después le encontré pegamento, clonazepam, rivotril. El año pasado ya estuvo internado en Posadas y mejoró, pero hace un tiempo recayó. Incluso, ya cometió algunos robos”, lamentó.



Según opinó, su separación del padre del menor fue un golpe duro para el chico y en esa época comenzaron sus problemas.



“Golpeé muchas puertas, pero no logro que lo vuelvan a internar. El 19 de abril tuvimos audiencia en el Juzgado de Paz y me dijeron que, salvo que haga algo muy grave, la internación es voluntaria. Como que tiene que pasar algo peor. Hace unos días vino golpeado a casa, por eso mi miedo es que le hayan hecho algo”, cuestionó.



Y agregó: “La sociedad tampoco ayuda, porque si trabajás dicen que dejás solos a tus hijos; pero si no trabajás para estar con ellos, dicen que sos un vago”.



Sobre el día de la desaparición, comentó que Josías “estaba bien. Me pidió plata para cortarse el cabello, almorzamos y a eso de las 13.30 salió de casa para ir al barbero, supuestamente”.



El menor es delgado, mide 1,55 metros, cabellos castaño oscuro, tez trigueña, ojos marrones. Tiene tatuajes en ambos brazos, en antebrazo una palmera y una luna, y en la pierna derecha un jugador de básquet con una pelota.



Al momento de ausentarse vestía campera deportiva Nike color roja, bermuda de jean y ojotas de color negro y blanco. Cualquier información contactarse con el 101 de emergencias o la comisaría más cercana.