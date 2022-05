Creció 63% interanual la financiación al sector privado

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Según un informe de la consultora First Capital Group, en abril el total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó un nivel de 4.833.116 millones, representando una suba interanual de 1.867.513 millones de pesos, equivalente a un aumento del 63%, valores que se encuentran muy cercanos a la inflación del período.



Durante el último mes de abril, el crecimiento fue de 244.042 millones de pesos, que representó un 5,3%, cercano al valor de la inflación esperado para ese período.



En tanto, la línea de préstamos personales creció un 4,3% mensual, encadenando su vigésima segunda suba consecutiva. El saldo subió a 792.079 millones de pesos para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 56,9%, contra los 504.754 millones de pesos al cierre del mismo mes del año anterior. “Si bien las colocaciones siguen a ritmo firme, los saldos no llegan a incrementarse por encima de la inflación, en consecuencia obtenemos una cartera que en términos reales se está achicando mes a mes producto de los altos índices de precios. A medida que los acuerdos por incrementos de salarios se incorporen a los recibos de sueldos, podremos ver si se potencian las colocaciones de los meses venideros”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



Las operaciones con tarjetas de crédito, de acuerdo a los últimos datos informados por el Banco Central, registra un saldo de 1.404.116 millones de pesos, lo cual significó un aumento de un 4,5% respecto al cierre del mes pasado, unos 60.082 millones de pesos por encima de marzo pero por debajo de la inflación esperada. El crecimiento interanual, llegó al 43,8%, tampoco alcanzó los niveles de la inflación del período.



“El incremento de los índices de inflación, motivan a un sector de los consumidores a adelantar sus compras, sobre todo utilizando las ofertas de cuotas sin interés, tratando de ganarle la carrera a los aumentos de precios, por tal motivo veremos un mayor dinamismo en el rubro en estos meses. Es importante también que la tasa que autoriza el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para estas operaciones, se mantenga en línea con el incremento del costo del dinero para las Entidades Financieras, para que las mismas mantengan las ofertas de financiamiento”, aseguró Barbero.



En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante abril crecieron 2,2% con respecto al stock de 308.569 millones de pesos del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de 315.409 millones de pesos y una suba interanual del 37% en términos nominales. Se mantiene la tendencia de crecimientos mensuales nominales moderados y por debajo de la inflación del período.



La línea de créditos prendarios presenta un saldo de la cartera a fines de abril de 298.916 millones de pesos, creciendo 127,7% versus la cartera a fines del mismo mes de 2021 de 131.277 millones de pesos, superando ampliamente la inflación interanual, ocupando el primer lugar en crecimiento entre las líneas de préstamos y consolidándose como la gran ganadora del año. La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó una suba del 6,3%, acumulando veintidós alzas mensuales consecutivas.