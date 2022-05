Procesaron al ex senador Alperovich por abuso sexual

jueves 05 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, procesó ayer al ex senador nacional y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, en la causa por presunto abuso sexual a su sobrina y ex colaboradora, informaron fuentes judiciales.

En una resolución de más de 400 páginas, Rappa dictó el procesamiento del ex gobernador tucumano por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades, indicaron las fuentes a Télam. El magistrado también decidió un embargo por U$S 2,5 millones, añadieron las fuentes.

Alperovich había negado las acusaciones de abuso sexual el pasado 20 de abril al prestar declaración indagatoria en el marco de la causa durante una audiencia que se desarrolló de manera virtual.

La denuncia contra el ex gobernador tucumano fue presentada en 2019 por su sobrina segunda y ex colaboradora, quien lo acusó por hechos de abuso sexual presuntamente ocurridos durante 2017.

En ese entonces, la causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.

Sin embargo, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mayo del año pasado, se resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo planteado en su dictamen por el procurador General interino, Eduardo Casal.