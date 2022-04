“Me dijo que tenía miedo y vergüenza”, dijo la hermana

viernes 29 de abril de 2022 | 6:03hs.

Las autoridades del Hospital Samic de Eldorado, a través del Servicio de Neonatología, consignaron ayer en un comunicado oficial firmado que el bebé recién nacido se encuentra en “un buen estado en general, clínicamente estable y se está alimentando bien”.

Según desarrollaron, el pequeño llegó en “mal estado general, hipotérmico, irritable, con múltiples escoriaciones en abdomen, ambos miembros superiores e inferiores, herida cortante en párpado superior izquierdo y edema”.

Los médicos que lo atendieron lo bañaron porque tenía mucho barro y también le aplicaron las correspondientes vacunas. Se espera que en la jornada de hoy haya un nuevo parte médico.

Ayer, Alejandra V. (24) contó que los médicos señalaron que el niño llevaba tres horas de nacido cuando llegó al nosocomio. Entre la mujer policía que primero tomó contacto con él y ella le pusieron el nombre de Dylan Valentín.

Alejandra expresó que no podía creer haberle salvado la vida a su propio sobrino. Expresó que no notó que su hermana, quien había llegado al lugar para ayudarla con la mudanza, estaba embarazada. “Estaba bien y de la nada desapareció”, expresó.

“Ella me dijo ‘yo no te quería decir nada porque tenía miedo y vergüenza, además estabas con visita. La verdad me duele mucho lo que hice, si yo no hacía eso, no íbamos a estar pasando por esto’”, añadió sobre la conversación que tuvo con su hermana menor.

Consciente de que su hermana actuó cegada por la desesperación propia de una adolescente, Alejandra le preguntó si ella quiere a su bebé. “Sí, yo le quiero”, dijo la menor entre lágrimas.

“A mí me gustaría quedarme responsable yo, nosotros acá tenemos luz y agua. Vamos a arreglar todo y darles a ellos una pieza aparte. Vamos a tener todo arreglado”, amplió en cuando se le preguntó por cómo cree que va a avanzar todo.





“Estoy feliz porque yo tengo dos varoncitos, gracias a Dios está sano y salvo”