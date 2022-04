Magistrados hablaron sobre política judicial en Posadas

sábado 23 de abril de 2022 | 6:04hs.

Se realizó ayer en Posadas, la primera reunión presencial anual de la Comisión Nacional de Secretarios de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.



La ceremonia de apertura estuvo a cargo del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Misiones, Miguel Orlando Moreira, quien estuvo acompañado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; la presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Marcela Fabiana Ruiz; y el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Hugo Passalacqua; varios ministros, magistrados y funcionarios judiciales.



El presidente de la asociación, al dar la bienvenida dijo que en todos los poderes judiciales, “llevamos un karma, se desconoce que las provincias y sus poderes judiciales no son Comodoro Py, tenemos otra realidad”.



Tanto Moreira como Ruiz y Venchiarutti, cada uno a su turno, destacaron la importancia de hablar y hacer política, entendiendo que es la herramienta que cambia la vida de las personas



Las tres autoridades también reconocieron cómo el Poder Judicial no cerró sus puertas durante la pandemia en lo que Moreira sostuvo “el Poder Judicial nunca dejó de trabajar. Lo que pedimos a veces es un reconocimiento, porque somos unos de los pilares de sostén de la auténtica República, ya que nos toca llevar adelante el control de la constitucionalidad y el control de las penas”.



Venchiarutti en cuanto a la política rescató de sus antecesores el uso de la palabra, porque lo han hecho con tanta vehemencia ya que “estamos cambiando la vida de las personas. Somos el pilar de la República, no tengamos miedo, nosotros hacemos política judicial”.



La titular del STJ añadió luego que “cuando hacemos política, vamos por distintos andariveles, pero con un mismo camino que es la construcción de la paz social, el bienestar de la gente por quien juramos, esa es nuestra misión”.