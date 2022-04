Escasean farmacias en los pueblos y la mayoría se concentra en Posadas

lunes 18 de abril de 2022 | 5:15hs.

En Misiones hay 545 farmacias y cerca del 50% se concentra en el Gran Posadas, que incluye la ciudad capital, Garupá y alrededores. Asimismo, se estacionó la apertura de locales de este tipo en la zona tras la normativa surgida en el 2016 que establece que sólo puede haber una farmacia cada 400 metros, teniendo en cuenta la gran densidad poblacional.

La cantidad de metros disminuye si hay menor cantidad de población: puede ser de entre 100 y 300. Tras esta reglamentación, también se observa un aumento en la apertura de locales en los barrios y no tanto en el centro posadeño como era antes. La información surge del Colegio de Farmacéuticos y de la Cámara de Propietarios de Farmacias de la provincia.

De acuerdo con el primer organismo, hay más farmacias en Posadas que en el interior por la densidad poblacional. También, porque muchas se abrieron antes de la sanción de la ley.

Además, “al haber mayor gente es mayor la venta y hay muchos colegas que deciden quedarse en Posadas por estar en la ciudad. Pero eso es una apreciación, no es un dato certero”, dijo Gily Noemí Hata, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia.

En diálogo con El Territorio, manifestó que por la normativa aludida “no se ve en el centro -de la capital misionera- que haya nuevas farmacias, las que están puede pasar que cambian de dueño o se pueden vender a alguna cadena, sobre todo es lo que se veía hace un tiempo”.

Ahora, el movimiento “está un poco más estacionario, pero se ve que en los barrios está creciendo la cantidad de farmacias. Es el impacto que se buscaba con la ley”, justificó.

Respecto de los turnos de guardia, Hata explicó que desde el Colegio de Farmacéuticos realizan un turnero por localidad “para que cada una tenga un turno previsto por noche. Eso depende de cada localidad y de cuántas farmacias hay. Lo ideal, de acuerdo a la densidad poblacional, es que haya entre una y tres de turno”.

Cuando son muy grandes las localidades, se cuenta con varios comercios de guardia distribuidos en distintos puntos.

“A veces se logra y otras veces no debido a la escasa cantidad de farmacias, porque no hay tantas para poder cubrir los turnos”, señaló y precisó que los turnos suelen comenzar a las 20 y durar 24 horas. “Se dice 24 horas porque esa farmacia responde a las necesidades cuando hay otras que no abren a la siesta, por ejemplo”, dijo Hata.

Botiquines

Algunas de las necesidades del interior provincial vinculadas con la medicación son botiquines o, propiamente, el desembarco de farmacias.

“En el Colegio tenemos solicitudes de algunas localidades que no cuentan con botiquines o con farmacias. Lo que sucede es que en esos lugares es tan poca la población que es difícil desembarcar ahí”, hizo saber.

En tanto, supuso que al haber mayor gente, hay una gran cantidad de ventas, por eso “hay muchos colegas que vienen del interior y deciden quedarse en Posadas por estar en la ciudad”.

Desde la titular de la Cámara de Propietarios de Farmacia y Botiquines mostraron un punto de vista similar.

En este aspecto, Alberto Ruiz, titular de la entidad, contó que en la provincia “se da la particularidad de que hay una carrera de Farmacia y Bioquímica, por lo que la gente del interior llega a la ciudad para estudiar la disciplina, que tiene una demanda laboral más alta en Posadas porque aquí se encuentran las farmacias que tienen mayor cantidad de sucursales”.

De esta manera, “hay un atractivo de que el profesional se recibe y se queda en la ciudad”, interpretó sobre la realidad del sector y agregó que los especialistas también se trasladan para trabajar en otras provincias, ya que no en todas existe la posibilidad de realizar dichos estudios. Ruiz informó que si bien es cierto que hay una necesidad de la instalación de farmacias en el interior, “poner una no es fácil porque termina siendo una cuestión de demanda. Hay poblaciones del interior muy chicas que no tienen, otras son medianas y hay dos o tres farmacias o se necesitaría la apertura de locales”.

Afirmó que “por comentarios que recibimos, las más alejadas son las que más necesidades tienen”, y nombró los casos de San Pedro y San Antonio. “En Andresito, últimamente, se abrió un par de farmacias y estarían con un cupo lógico de acuerdo a la población”, acotó.



Qué dice la Ley de Farmacias

Entre las principales inquietudes contempladas en la normativa XVII Nº 93 o Ley de Farmacias que rige en Misiones desde 2016 se establecen las distancias físicas para autorizar una habilitación. Se exige que los barrios garanticen una guardia y que los medicamentos se vendan exclusivamente en los mostradores de las farmacias y por personal técnico preparado.

En las ciudades con más población, la distancia mínima entre locales es de 400 metros, mientras que en las más chicas será de 200 y 300 metros, dependiendo de la cantidad de habitantes.

El Colegio de Farmaceúticos expuso en más de una oportunidad la crisis sanitaria que implica no respetar determinadas distancias.

Viajan varios kilómetros para adquirir un medicamento