Testigo relató que Cardozo fue tomado del hombro y luego herido desde atrás

sábado 16 de abril de 2022 | 6:05hs.

Durante más de cinco horas, autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y miembros de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (Saic) reconstruyeron el último martes por la noche el homicidio del futbolista Francisco Cardozo, el joven de 18 años que el 13 de noviembre pasado fue apuñalado durante una fiesta dentro del salón comunitario del barrio San José, de la citada localidad, y que días más tarde murió en el hospital a causa de la gravedad de la estocada recibida.



De la medida, que contó con un importante despliegue de distintas dependencias policiales, participaron 15 testigos, entre amigos y familiares de la víctima, como también allegados al único imputado que tiene la pesquisa, el paraguayo Mártires R. (31).



Minutos después de las 20, y luego de la confección de las distintas actas de procedimiento, el titular del juzgado, Manuela Balanda Gómez, comenzó con la formalidad de la diligencia de la cual también participaron el fiscal Héctor Simon, el abogado querellante que representa los intereses de la familia del fallecido, y el defensor oficial Juan Pablo Fernández Ricci, como patrocinante del acusado.

Los testigos coincidieron en que se trató de un enfrentamiento entre dos bandas. Foto: Fernando Alvarenga

Todos los movimientos de los testigos fueron fotografiados y filmados por profesionales de la Saic, quienes documentaron todas las actuaciones que luego serán remitidas al juzgado.



Voceros que intervinieron en la medida indicaron que la recreación resultó bastante satisfactoria para la investigación y reflejó el estado natural de situación vivida aquel 13 de noviembre.



Es que más allá de las distintas testimoniales vertidas en su momento en sede judicial, para los pesquisas, existían ciertos puntos que no quedaban claros en torno a la mecánica del hecho y las circunstancias en que se desarrolló el conflicto.



Si bien Mártires R. (31) aceptó estar presente en la reconstrucción, decidió no participar directamente de la medida por recomendación de su abogado sin que esto le genere algún tipo de complicación en su situación procesal.



Cinco horas de reconstrucción

Según las fuentes consultadas, de la medida participaron 15 testigos, quienes aportaron cada uno el ángulo de visión que tuvieron la madrugada del incidente y en además se utilizó a distintos integrantes de la Saic para interpretar a los actores para la reconstrucción.



Un vecino de la zona, por sus características físicas, representó a la víctima.



Una de las primeras cuestiones que se establecieron a partir del relato casi coincidente en la mayoría de los testigos es que el hecho se enmarcó en un encontronazo entre dos bandas que tuvieron en veredas enfrentadas al imputado y a la víctima.



También en los sitios en donde se generaron los chispazos entre las partes y en la poca iluminación que había en el marco del contexto de una fiesta de cumpleaños.



Pero de todos los relatos sobresalieron cuatro aportes considerados fundamentales para la reconstrucción. Es aquí que se estableció que el conflicto lo inició un miembro de banda del acusado, quien con un cigarrillo provocó una leve quemadura en el brazo de Cardozo.



Esto hizo que uno de los amigos de la víctima recriminara ese hecho al agresor, momento en que otros allegados a este último -entre ellos el imputado- salieron en apoyo de su amigo.



Incluso se arrojaron cerveza de un lado hacia el otro en medio del cruce de insultos.



Allí, siempre desde el relato dado por uno de los cuatro jóvenes que vieron más de cerca el entredicho, se generó una fuerte discusión entre los jóvenes cuando en un determinado momento el detenido se dio vuelta para sorprender a Cardozo, lo tomó del hombro y lo apuñaló por la espalda.



Incluso ante la pregunta del juez Balanda Gómez sobre si representó un factor sorpresa, el joven remarcó que si y que no tuvo forma de advertir la estocada. Además describió los movimientos previos que el atacante hizo con el arma blanca, instantes antes, a modo de atemorizar a sus contrincantes.



También narró que el imputado estuvo a punto de lesionar con el cuchillo a otro de los presentes quien por fortuna logró esquivar el puntazo.



Por otro lado, otro muchacho que habló durante la diligencia fue un vecino que estaba fuera del salón y que se topó de frente con el detenido cuando éste intentaba escapar del lugar consumada la agresióna Cardozo.



Sostuvo que el homicida casi lo atropelló y que al cruzarse con él advirtió que llevaba un cuchillo delante del ombligo.



También se conoció el relato de un tío del futbolista que esa madrugada fue quien asistió a su familiar y luego lo trasladó hasta el hospital donde días más tarde falleció a causa de la mortal estocada.



A partir del acto de reconstrucción se espera que en los próximos días se pueda concretar una ampliación de indagatoria para el acusado en donde se le pondrá en conocimiento de los resultados de las últimas pruebas sumadas al expediente.



Una vez concluida esta instancia estaría todo encaminado para que el fiscal realice el requerimiento de elevación a juicio.



El acusado está imputado por homicidio simple, pero no se descarta que en el pedido de cierre de instrucción del caso, la fiscalía pida que se incorpore algún agravante a la calificación legal.



Una de ellas podría ser la figura de la alevosía, teniendo en cuenta que uno de los testigos afirmó durante la reconstrucción que la víctima fue atacada por la espalda y sin la posibilidad de poder defenderse.

Efectivos policiales custodiaron el salón comunitario del barrio San José. Foto: Fernando Alvarenga