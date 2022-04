Las precipitaciones trajeron alivio y también nuevas complicaciones

martes 12 de abril de 2022 | 8:26hs.

En los últimos días se precipitó gran cantidad de lluvia, que afectó a distintas zonas como ser rutas, calles, familias que sufrieron voladuras de techo u otros incidentes. Pero también aumentó el caudal en los arroyos y trajo consigo a su vez beneficios y complicaciones para los productores.

Con respecto al agua, Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América Limitada, en diálogo con El Territorio, expresó: “Se dice habitualmente que los extremos nunca son buenos, y las precipitaciones no escapan a la frase. A fines de 2021 disminuyeron mes a mes, hasta los 5 milímetros de diciembre. En todo enero cayeron menos milímetros que ayer. Marzo fue récord con 306 milímetros, pero abril no se está quedando atrás, ya se acumulan 210 milímetros en solo once días”.

Además el dirigente acotó: “Pasamos de la emergencia hídrica en la que no podíamos utilizar toda la capacidad de bombeo y los usuarios debieron restringir el consumo en pleno verano, a ver como bajó el rendimiento de las bombas por la alta concentración de barros que arrastra el agua del arroyo”.

Se explicó, en tanto, que las lluvias torrenciales, si bien traen alivio, a veces complican por la erosión del suelo, las inundaciones repentinas y el difícil acceso por caminos terrados a lugares que demandan reparaciones.

Más tareas de filtrado

Incluso, Faccendini se refirió a cómo se trabaja en el arroyo Tabay, lugar donde se concentra la planta potabilizadora y nutre del líquido vital a todos los socios de la ciudad de Jardín América.

Niveles de turbidez superiores a 200 UTN requieren purgas constantes de los módulos de tratamiento, más retrolavados de filtros por saturación y duplicar o triplicar la dosificación de floculantes.

“Potabilizar agua de arroyo es mucho más complejo que la de un lago o un río de gran caudal como el Paraná, porque las características del agua cambian en minutos, a veces sólo por chaparrones en la cuenca”.

Recordó, por otro lado, que “en momentos como estos es cuando se siente la necesidad de la ampliación de la planta potabilizadora, el proyecto fue presentado hace cinco años y aprobado hace dos. La cooperativa está adquiriendo el equipamiento y esperando el inicio de las obras comprometidas por el gobierno provincial”.

A su vez, quien también brindó un panorama sobre el tema fue Marcos Haser, presidente de la Cooperativa de Agua de la localidad de Ruiz de Montoya, quién se refirió al suministro a los vecinos de la mencionada comuna.

“Nosotros actualmente tenemos un normal abastecimiento para los usuarios, además en los últimos días mejoraron los cursos de agua y los arroyos recuperaron su caudal”, resaltó.

El directivo precisó que durante el tiempo de sequía, el arroyo Cuñá Pirú, del cual se nutre a la comunidad del líquido vital, pudo aguantar y no hubo inconvenientes.

Haser también contó que para el tema de cultivos trajo sus beneficios, ya que yerba mate brotó muy bien con las lluvias y los productores yerbateros pueden tener sus cosechas más adelante.