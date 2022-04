“Veía cómo le pasaba el cuchillo por la cara de mi bebé”

sábado 09 de abril de 2022 | 10:50hs.

Pocas horas después de la declaración indagatoria que brindó ante la Justicia de Puerto Iguazú Jonathan Ferreira (33), detenido como único responsable del asesinato a puñaladas de Bruno Méndez (25), la joven de 18 años que denunció haber sido abusada por el imputado luego de consumarse el ataque a su novio fallecido decidió romper el silencio ante los medios de comunicación y desmentir varias de las declaraciones hechas por el acusado en sede judicial.

Mediante una entrevista que concedió el jueves por la noche a un canal local la muchacha dio detalles de cómo escapó de la casa de Polaquito Ferreira, ubicada en el barrio Villa Alta de la Ciudad de las Cataratas y aclaró que contra su voluntad tuvo que mantener una actitud dócil para salvar su vida y la de su pequeño bebé que también se encontraba en ese momento en la horrenda escena.

Indicó que lo que comenzó como una noche de diversión terminó en tragedia y destruyó a dos familias completas. En su relato la joven ratificó lo que viene informando este medio en torno a las circunstancias generales del suceso, sin embargo brindó detalles crudos de una noche de terror.

Reconoció que consumió bebidas alcohólicas y que fumó por primera vez marihuana. En ese contexto señaló: “No sé por qué lo hice, sólo lo hice”. También manifestó que cerca de las 3 de la mañana intentó volver a su casa con su hijo, aprovechando que el homicida había dejado la casa para comprar otra botella de vino. “Mi bebé dormía en mis brazos, yo le dije a Bruno que me quería ir. Salí de la casa, él salió , estuvimos hablando porque estábamos medio peleados y él me dijo ´Gorda, quédate´ entonces me quedé. Entramos y volvió el Polaquito con el vino” reconoció.

A su vez, detalló que durante toda la velada, el dueño de casa intentó acercarse a ella y recordó que Bruno estaba celoso. Sobre su relación con Méndez contó: “No estábamos juntos como pareja, estábamos compartiendo como amigos porque la familia de Bruno no aceptaba la relación y no queríamos que el Polaquito le cuente al hermano que nosotros éramos novios”.

Por otro lado, la joven confirmó que en un momento dado de la madrugada El Polaquito se ofreció a cuidar al bebé mientras ella y su novio mantenían relaciones sexuales en una habitación de la casa. Pero aclaró que en un momento dado el imputado intentó propasarse con ella y ahí fue cuando se registró el ataque.

En relación al ataque que sufrió su pareja, la entrevistada comentó que él estaba ahí sangrando y me pedía ayuda. Mi bebe lloraba y El Polaquito me dijo que lo calmara, entonces le di la teta para calmarlo. Bruno me pedía ayuda y yo no podía ni acercarme porque me dijo que me iba a matar”.

En la continuidad de su dramático relato, la muchacha describió que después de ser sometida sexualmente se vio obligada a ser dócil con su atacante porque este amenazaba a su hijo. “Llegué a decirle ‘te quiero’ porque veía cómo le pasaba el cuchillo en la cara de mi bebé”, dijo la chica en torno a uno de los momentos más traumáticos que le tocó padecer la madrugada del homicidio.

Remarcó que podía ver cómo Bruno agonizaba hasta la última vez que El Polaquito lo apuñaló “él pedía ayuda, vi como respiraba hasta que lo apuñaló de nuevo y dejo de respirar”.

Entre los detalles de la declaración de la joven, resaltó que en dos oportunidades el acusado intentó asfixiarla en una de ellas se defendió tomando un cordón con una llave que tenía colgado del cuello a su agresor y logró que este la suelte”.

Por último remarcó que “lo único que quiero es que se haga justicia, primero por Bruno que ya no está, y después por mí que estoy muy mal”.

Defensa en indagatoria

Contrario a lo que se esperaba en la previa, el mismo jueves por la mañana, el imputado se presentó en audiencia indagatoria ante el titular del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, Martín Brites, y decidió dar su versión de los hechos.

Durante su exposición confesó el crimen, pero señaló que solo se defendió y que tuvo relaciones consentidas con la joven.

También aclaró que cuando ella vio la sangre y el cuerpo, se desesperó, por lo que salió corriendo hacia afuera a pedir ayuda, momento en el cual fue rescatada por un vecino.

Tras su declaración se lo imputó por “homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal y privación ilegitima de la libertad”.

Mientras se llevaba a cabo la indagatoria, familiares de Méndez hicieron vigilia fuera del Juzgado. En un primer momento tenían como objetivo congregarse frente a la comisaría Primera para esperar el traslado de Ferreira a sede judicial. No obstante, el detenido fue movilizado más temprano a lo previsto, por lo que se congregaron directamente allí.