Ante la demanda, ofrecen taxis para mascotas en Posadas

miércoles 06 de abril de 2022 | 2:30hs.

Desde hace unos pocos años, tres emprendedores ofrecen traslado de mascotas luego de ver una necesidad en Posadas y en respuesta a la gran cantidad de demanda. Tomaron como ejemplo servicios que ya funcionaban en otros lugares lejanos e intentaron replicarlos aquí. Sara Demes, María Laura Acuña y Lucas Gómez ofrecen taxis para animales y así ayudan a los dueños a moverse y a realizar sus actividades cotidianas con sus mascotas.

Sara (47) es una comunicadora social de Buenos Aires que desde hace cinco años ofrece un servicio llamado ‘Taxi Mascotas’. Es la pionera en la ciudad de Posadas, según María. En diálogo con El Territorio, comentó que la idea surgió con la inquietud de trabajar en forma independiente. “Siempre amé a los animales, de hecho, empecé a estudiar veterinaria en Tandil, pero luego lo dejé. También me encanta manejar, por lo que traté de buscar un camino que uniera las dos cosas”, relató. Además, observó que, en una oportunidad, una persona necesitaba llevar un gato a la veterinaria y no conseguía un móvil. “Eso me despertó la idea. En esta ciudad, no había. Empecé a indagar y vi que existía en otras partes, como en México y en Rosario”, recordó, y luego decidió abrir el negocio.

El servicio se brinda en toda la provincia y a nivel nacional. “Tuve la oportunidad de hacer mudanzas a Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Tandil, Puerto Piray”, enumeró Sara y dijo que cuenta con clientes fijos. Las personas se comunican vía WhatsApp e indican la dirección donde deben trasladarse. Usualmente, los dueños van a la veterinaria. También a peluquerías caninas, “en este caso puede ir sola la mascota sin el dueño”, aclaró. Otro uso que se le da al servicio es el de las mudanzas.

Sara comentó que no tiene un espacio físico o fijo “por ser un servicio móvil”. Por jornada, “hay días que se trabaja bien y hay días que no. No hay un promedio”, expresó. En esta línea, puede haber un mínimo de dos viajes por día.

Muchas veces también la contactaron por situaciones de emergencia, “pero no puedo suplir todas las necesidades que hay”, lamentó, debido a la escasez en la oferta. Los clientes son fijos y recurren al trabajo de Sara desde hace años. Se comunica con ellos cara a cara y también por las redes sociales, donde “tengo mucha devolución. Ahí me gusta subir las fotos de los pasajeros porque es una alegría compartir el trabajo que tanto amo”.

Gran responsabilidad

Lucas (34) tuvo varios perros y contó que siempre se encontraba con inconvenientes para movilizarse con ellos a grandes distancias. Eso fue lo que lo motivó a brindar el servicio del traslado de mascotas llamado ‘Taxi Guau’, en la capital provincial. “Yo ya tenía la camioneta, y después me puse a leer artículos de otros taxis en España”, recursos e información que le sirvieron para empezar, lo que hizo hace dos años. Relató que se dedica al trabajo solo, por lo que debe organizarse lo mejor posible para cumplir con los viajes.

“Cuando viajo y no estoy acá, trato de tener un plan B en caso de urgencias”, dijo y añadió que tiene que abocarse al trabajo durante muchas horas al día. “Si alguien me llama cuando estoy en tiempo libre, dejo lo que estoy haciendo y voy”, afirmó. Indicó que no hay un horario fijo y que por día puede llegar a hacer cerca de ocho traslados para cuatro clientes, porque incluye la ida y la vuelta. La franja horaria más demandada es a la siesta, mientras que a la noche disminuye la necesidad.

Respecto de las razones por las cuales las personas requieren del servicio, hizo saber que no siempre se trata de situaciones llevaderas y que por ese motivo “no es para cualquiera” este trabajo. “Mucha gente lo ve como una cuestión fácil y linda, pero hay veces que te toca ir a buscar a un perro atropellado, infectado, o ir a buscarlo en esa situación y que al llegar a la veterinaria no pase la cirugía o deben aplicarle la eutanasia. Además, tenés que volver con esa persona y el cadáver de su perro”, se explayó para advertir que la tarea también tiene su lado negativo.

Experiencia

María Laura (42) trabaja en ‘Taxi Perruno y Guardería’ junto con su marido y su hijo en Garupá. El proyecto nació porque ella es proteccionista hace más de 20 años “y siempre ayudé a los animales de la calle”, expresó. Contó que siempre necesitó del servicio de traslado para mascotas, “que antes no había, después Sara comenzó a darlo, por lo que es la pionera en Posadas”, aseguró.

El emprendimiento empezó “para poder solventar los gastos cuando se hacen rescates” en el 2018 y después de un año y medio se inició la guardería para mascotas. “Esto porque tenemos mucha experiencia en el cuidado de animales” obtenida después de tantas veces de rescatarlos, llevarlos a la casa de María, cuidarlos y darlos en adopción. “De trabajar así y con distintas veterinarias uno aprende”, valoró.

La mayoría de los clientes son de Posadas. En el traslado trabajan todos los días, con cinco o seis animales, que pueden ser perros o gatos. “Se los traslada a la veterinaria, a la peluquería canina, o por ahí se hacen adopciones y se los lleva al adoptante”, indicó, y el viaje se efectúa con acompañante o solos.

En este último caso, por ejemplo, “vamos, retiramos al animal, lo podemos dejar en la peluquería, se coordina el horario y después lo retiramos”. Esto ocurre cuando están en horario de trabajo y no pueden acompañar a la mascota.



Guardería

‘Taxi Perruno’ ofrece guardería para perros y gatos en Garupá, que se caracteriza porque en la casa de María Acuña, la emprendedora, “no usamos ningún elemento que restrinja la libertad de las mascotas’’, dijo. “No es nuestra idea que el animalito quede encerrado. El que viene a la casa es como un miembro más de los perritos que están con nosotros”, consideró. También tienen piezas preparadas para que duerman los animales. Los cupos son limitados (hasta 10) e incluyen paseos diarios. También realizan baño canino. “Hay muchas personas que viajan los fines de semana y necesitan el servicio. Yo muchas veces lo necesité y no lo conseguí”, narró sobre cómo surgió la idea del negocio.

La mujer aclaró que “no aceptamos mascotas territoriales sino sociables porque así el trabajo se hace menos complicado, aunque al recibirlas, primero, realizamos adaptaciones para juntarlas con las demás”, precisó.