River le ganó a Defensa y quedó como escolta de Racing

sábado 02 de abril de 2022 | 22:38hs.

Animadores de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, por sus ambiciosos planteos futbolísticos, se enfrentaron en Florencio Varela River y Defensa y Justicia. Y fue victoria del "Millonario" por 2-1 por la fecha 8 del certamen.

Fue un entretenido partido, bien jugado, con pocas situaciones de gol, pero con intenciones de ambos equipos de ser ofensivos. Fundamentalmente en el complemento.

Aunque la apertura del marcador fue en el primer tiempo. Enzo Fernández, ex jugador del "Halcón" marcó el 1-0 para los conducidos por Marcelo Gallardo con un fuerte zurdazo, luego de una muy buena habilitación de Simón.

A propósito, el juvenil Simón marcó su primer gol como profesional para establecer el 2-0 de River a los 17 minutos del segundo tiempo.

El descuento de Walter Bou tras la intervención del VAR por una posición adelantada que no había existido no le alcanzó al Halcón, que no perdía como local desde el 25 de julio del año pasado.

Con estos tres puntos, la Banda quedó como escolta de Racing en la Zona A y significó el primer triunfo del Muñeco ante Beccacece tras dos derrotas al hilo.