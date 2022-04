Arrancó de manera reducida la zafra gruesa de yerba mate en la provincia

sábado 02 de abril de 2022 | 6:05hs.

El comportamiento de la actividad yerbatera viene siendo diferente de lo habitual debido a la prolongada sequía que afectó a la producción. Muchas de las plantas ya se perdieron totalmente, otras brotaron pero no llegaron a salir en el tamaño esperado y otras están recuperándose de a poco gracias a las lluvias de las últimas semanas.



En ese marco, el inicio de la zafra gruesa, que siempre se da en abril, podría retrasarse para algunos productores, incluso hasta fin de mes. Si bien hay cosechadores que ya decidieron empezar a sacar los brotes que ya afloraron con la cosecha chica, hay otros que aún aguardan un poco más de crecimiento para arrancar. En todos los casos, se sabe que habrá una merma en la cantidad cosechada, producto del mismo déficit hídrico.



Mientras tanto, se aguarda con expectativas el precio de la hoja verde que el pasado 15 de marzo pasó a laudo de Nación, teniendo en cuenta que hasta el 31 de marzo el importe en vigencia era el de 36,86 pesos para la hoja verde y de 139 pesos para la canchada (ver Laudo de Nación...).



Desarrollo de la plantación

Sobre la situación, el referente yerbatero Julio Petterson indicó a El Territorio que “normalmente se arranca en marzo la cosecha y el grueso comenzaría en abril, pero con esta sequía se estaría extendiendo para más adelante el inicio de lo más grueso de la cosecha”.



Además, explicó que “los productores están esperando los precios y que se recuperen un poco las brotaciones y el desarrollo de las plantaciones para no perder tanto, porque ya se perdieron dos brotaciones importantes y la que nos queda es la última de ahora, que si no vienen los fríos tan fuertes se empezaría a recuperar. Pero va a llevar su tiempo, por eso creo que estaría comenzando para fin de abril esta cosecha gruesa”.



Asimismo, Sergio Delapierre, director por el sector Secaderos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), expresó que “como hubo una sequía importante, estamos esperando que después de estas lluvias muy buenas, la planta entre a brotar nuevamente para sacar un poco más de producción. Un porcentaje alto seguramente se retrasará en la cosecha”.



No obstante, aclaró que cada secadero funciona de forma diferente “y hay algunos que ya arrancaron, por la ruta se ven los camiones cargados de yerba, así que en cada caso es distinto, depende de cada secadero”.



De la misma forma, Marcelo Hacklander, director por parte del área de Producción del Inym, resaltó que “hay secaderos que han comenzado la zafra, pero la cosecha gruesa, que normalmente empieza en abril, no sé si comenzará el lunes. Quizás el movimiento todavía no va a ser tan importante porque la planta está en plena brotación”.



Respecto a la merma en la producción, dijo que “lo más probable es que los rendimientos no sean los esperados, pero tampoco se puede hablar de porcentaje hasta que la cosecha no esté bastante avanzada, allá por julio/agosto”.



“Con estas lluvias que vinieron, las plantas brotaron lindo, así que se va a recuperar un poco de kilos, pero es seguro que no vamos a llegar al nivel que se esperaba. El porcentaje de pérdidas recién se va a ver cuando terminemos la cosecha”, planteó.



Pérdida y costos

De la misma manera, Ariel Steffen, productor de la Cooperativa Siete Estrellas de la Asociación Casa de la Familia Yerbatera, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “La fecha de cosecha, pese a las condiciones se tiene que hacer igual, tenemos un 30% menos de producción por el tema de la sequía, pero cuando llega la fecha se tiene que hacer, porque si no, se cae la hoja”.



El productor se refirió también a las constantes subas de los insumos que fueron sufriendo. “El fertilizante subió el 100% y nosotros seguimos con la hoja verde prácticamente al mismo precio del año pasado y encima con un 30 o 35% menos de producción por la sequía, es triste”, manifestó.



“Hay muchos productores que están empezando a hacer la cosecha de yerba y entregando a condición en la cooperativa. Nosotros necesitamos entregar la yerba y generar para poder vender y hacer los fondos, porque llega el invierno y se caen las hojas entonces estás obligado a cosechar”, detalló.



Finalmente mencionó que en la cooperativa se paga el precio que está en plaza y cuando se termina la cosecha se hace un reajuste. “Afortunadamente en la yerba la sequía no afecta en la calidad, están lindas las plantas, pero sí afectó en la cantidad de kilos. Se está entregando la parte de virutas ya hace más de un mes y está a 54 pesos puesto en secadero, pero necesitamos que se paguen los 65 que solicitamos”, concluyó.

Laudo de Nación para el valor de la hoja verde

El pasado 15 de marzo, el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) resolvió enviar la resolución de precios para la materia prima yerbatera a la Secretaría de Agricultura de Nación, al no arribar a un acuerdo entre las partes, compuestas por productores, secaderos, cooperativas, industriales y representantes de los gobiernos de Misiones y de Corrientes.



Los productores pedían llevar a 65 pesos la hoja verde puesta en secadero y a 250 pesos la canchada, montos que fueron apoyado por Producción, Cooperativas, Secaderos y el gobierno de Misiones. Por su parte, el sector Industrial mantuvo su oferta de 52 pesos, mientras que el gobierno de Corrientes se abstuvo de votar.

