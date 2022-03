Caso Golemba: "No permitiremos que estas cosas ocurran y pasen al olvido como si la vida no valiera", dijo el hermano

martes 29 de marzo de 2022 | 15:00hs.

Dos días después de que se cumplieran 14 años de la desaparición del joven agricultor Mario Fabián Golemba (27) tras un viaje que hizo desde su Dos de Mayo natal hasta la ciudad de Oberá por cuestiones médicas, su hermano, Eliezer Golemba, aseguró que desde que la Justicia Federal tomó el caso para investigarlo como desaparición forzada de persona "no hubo semana en que no se hayan sumado nuevos datos que traen mucha luz a la causa".

En su muro de Facebook, el joven que junto a su familia impulsa la investigación manifestó que "solo fue posible por la gracia divina y por la indignación de todos ustedes, que trajo movimiento, a su vez presión y finalmente un acuerdo tácito de que ya no permitiremos que estas cosas ocurran y pasen al olvido como si la vida no valiera nada".

En su escrito, comenzó diciendo: "Quiero contarles a ustedes amigos que desde que se realizó el movimiento en redes sociales el aniversario anterior, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Cambiamos de representación legal, logramos sacar la causa de la provincia, la justicia federal tomó el caso, la fiscalía está trabajando con seriedad, se involucraron organismos nacionales y no hubo semana (no exagero) en que no se hayan sumado nuevos datos que traen mucha luz a la causa de Mario".

"Esto solo fue posible por la gracia divina y por la indignación de todos ustedes, que trajo movimiento, a su vez presión y finalmente, un acuerdo tácito de que ya no permitiremos que estas cosas ocurran y pasen al olvido como si la vida de todos nosotros no valiera nada", analizó y aseguró sobre eso que "ante la justicia todos debemos ser iguales, derecho avalado por la Constitución Nacional (Art. 16) y por la Declaración Universal de los DD.HH. (Art. 7)".

"Es nuestro deber exigir justicia y depende de nosotros que esto se logre. Así que gracias a todos y a seguir insistiendo que falta poco: compartir en redes sociales, reclamar en la calle, en las radios, mandar cartas a organismos provinciales y nacionales", señaló y pidió a quienes quieran aportar datos "aunque parezcan que no son relevantes, todo detalle suma y pueden hacerlo porque las condiciones están dadas".

Cabe señalar que una serie de nuevos testimonios recogidos por la Justicia Federal ponen la lupa en el accionar policial en razón de que ratificaron haber visto en la comisaría de Dos de Mayo a Golemba la noche que desapareció.

Por estas horas la búsqueda del joven tiene alcance nacional y se tramita una recompensa por información.