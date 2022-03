Plazos fijos: el Banco Central evalúa seguir subiendo las tasas de interés

viernes 25 de marzo de 2022 | 8:17hs.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, admitió ayer: “Vamos a seguir midiendo la posibilidad de subir la tasa de interés o mantenerla”, de acuerdo a cómo evolucionen los precios.

Tras el aumento de 2% que aplicó a la tasa de política monetaria el martes, que pasó de 42,5% a 44,5%, sostuvo que la medida forma parte de una política integral del gobierno para controlar la inflación.

En el Banco Central están “preocupados por la suba de precios”, pero las condiciones sociales y de falta de acceso al crédito internacional impiden resolver el problema inflacionario con un shock inmediato, por lo que la única salida “tiene que ser el crecimiento” y una mayor producción, sobre todo de las empresas más grandes, afirmó.

El BCRA endureció su política monetaria y se acercó a la inflación con una suba de la tasa de referencia en 250 puntos básicos, lo que la llevó a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 42,5% y a una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 52%. Hubo una corrección que emparejó lo que ofrecerán los plazos fijos a los clientes de los bancos, lo que va en línea con lo pedido por el FMI y con la necesidad de aflojar la salida de ahorros a dólares paralelos. Algunos analistas muestran preocupación por la bola de Leliq, pero lo cierto es que esa dinámica luce controlada.

Inflación, producción y deuda

“Necesitamos que las empresas que producen bienes de consumo masivo respondan a los tirones de la demanda agregada por el resultado de las paritarias y las políticas públicas con más producción y no con aumento de precios”, señaló Pesce en una entrevista con C5N, en la que remarcó que tres empresas que concentran el 80% de la oferta de mercado y que, aun así, “hay muchos productos que están trabajando al límite de la capacidad instalada”.

Al respecto, ponderó la importancia de haber despejado “el precipicio” de U$S 19.000 millones que implicaban los compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022 y 2023, así como el acuerdo con los acreedores privados en 2020, ya que, ante un escenario de ese tipo, “no hay quien invierta”.

“Creo que removidos esos dos obstáculos, la Argentina hoy tiene un horizonte de crecimiento posible. Especialmente porque las exportaciones que estaban en el orden de los U$S 60.000 millones en los últimos cinco años el año pasado dieron U$S 78.000 millones y este año esperamos más de U$S 80.000 millones”, señaló el titular del BCRA.

Y consideró que “no haber acordado y entrar en cesación de pagos hubiera significado que los organismos multilaterales nos dejaran de prestar y, en lugar de tener un superávit de balanza cambiaria con esos organismos de U$S 2.000 millones, íbamos a tener un déficit de U$S 2.500 millones”.

“Esperamos que la inflación cambie esta tendencia que ha tenido en los últimos meses y se desacelere. En ese juego es donde vamos a seguir midiendo la posibilidad de subir la tasa de interés o mantenerla”, afirmó el funcionario.

Aun así explicó que el gobierno entiende que el fenómeno inflacionario es multicausal y que, por ello, “cree en la necesidad de acuerdo de precios” ya que “podemos tener las mejores paritarias y hacer la mejor política social pero si no logramos que aquellas empresas que tienen que producir bienes para satisfacer el aumento de la demanda inviertan y aumenten la producción vamos a tener inflación y no crecimiento”.

Ahorros en pesos y no en dólares

En lo que va de 2022 el Banco Central aumentó -en tres tramos- de 38% al 44,5% la tasa de interés de la política monetaria, con el objetivo de llevar el rendimiento de los depósitos a un nivel positivo respecto de la inflación, de modo que “la gente se mantenga en pesos, no gaste todo su dinero en bienes o no corra hacia el dólar, sea comprando billetes o haciendo cobertura con importaciones”, según afirmó Pesce. Consultado por la vigencia de las restricciones para la compra de dólares, dijo que se trata de “un problema muy complejo” y que la forma de reabrir la cuenta de capital es desarrollar el mercado de capitales en la Argentina y dar más opciones de instrumentos de inversión y ahorro en pesos. Por último, dijo que el BCRA está comprometido con “no atrasar el tipo de cambio”.