Moroni aseguró que argentina recupera niveles de empleo previos a la pandemia

lunes 14 de marzo de 2022 | 20:53hs.

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, aseguró este lunes que los niveles de empleo en Argentina "están por encima" de los índices previos a la pandemia de coronavirus, aunque destacó que el Gobierno "quisiera que fueran mejores".

"Hoy los niveles de empleo están por encima de antes del inicio de la pandemia", destacó Moroni durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde se debate el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario habló luego de las presentaciones del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Destacó que "Argentina fue uno de los (países) que menos empleo registrado perdió en el mundo durante la pandemia".

Allí sostuvo que eso fue posible gracias a las "soluciones ingeniosas del Gobierno nacional", como la de asistencia a las empresas. Y remarcó que "sin eso no tendríamos recuperación". "De hecho, en 2022 se crearon más de 200 mil puestos de trabajo", agregó.

Resaltó los programas de incentivo sobre los que dijo que "hay una serie de políticas de empleo muy marcadas y que han tenido muy buenos resultados". En ese contexto destacó que las primeras medidas que se tomaron fueron "en el norte grande con una disminución de las contribuciones patronales a los nuevos contratos, que además incluyen políticas que yo llamaría de discriminación positiva, que dicen que en caso de que los nuevos contratados sean mujeres u diversidades sexuales la reducción es todavía mayor".

Moroni destacó que "eso permitió que se crearan en los últimos nueve meses 10.100 puestos de trabajo que aplican este programa" Y destacó que en estos momentos "hay 17 provincias en donde la tasa de crecimiento del empleo es mayor al promedio nacional".

"Estos programas están funcionando en Catamarca donde el empleo creció 7, en San Luís donde creció 6 y pico, mientras que en el promedio nacional se crecieron tres puntos. Estamos hablando de empleo y salario privado, por favor a no confundirse", recalcó Moroni.

Por otra parte el Ministro explicó que en el ministerio Trabajo "pensamos los programas de incentivos de empleo sólo en el tema de disminución de contribuciones o incentivos económicos" si no que también lo hacen en el sentido de la formación técnica. "En Argentina se nos esta dando un fenómeno bastante particular que es que está habiendo demanda de puestos y habilidades de trabajo. Por eso lanzamos el portal empleo en el que e han inscripto más de 12 universidades nacionales para abrir sus áreas de extensión universitaria, a quienes no tengan título secundario. Además de los sectores tradicionales en materia de formación profesional", indicó. "Eso significa que hoy ya una oferta aproximadamente para 60 mil vacantes de cursos de formación profesional", explicó.