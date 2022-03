"Yo era una molestia porque les mostraba lo que les faltaba a los chicos"

lunes 14 de marzo de 2022 | 19:01hs.

Leandra Alvez fue cuidadora en el Hogar Rincón de Luz de Virasoro entre marzo del 2019 y 2021, y durante ese tiempo fue tildada de “rebelde” por advertir irregularidades, decirlas, preguntar, y actuar en consecuencia. Tal es así que una denuncia le costó su trabajo.

“Uno de los hechos que denuncié fue el abandono de los niños en la parte odontológica, en la parte médica, había niños que tenían marcapasos, o que tenían problemas de salud que no eran tratados. También había una menor que trabajaba en una casa de familia. Yo entendía que los chicos (allí alojados) no podían trabajar, porque están en un hogar y son menores de edad. La chica tenía 14 años en ese momento, y llevaba a su compañera, las dos de la misma edad. Luego de trabajar un tiempo me enteré, todos nos enteramos mejor dicho, que el señor dueño de un comercio mantenía relaciones sexuales con la nena. Y como la directora ya sabía cómo yo era, que ante cualquier cosa accionaba, o la llamaba y preguntaba qué estaba pasando, ella me llamó a la oficina y me dijo que ya estaba todo arreglado, que me quedara tranquila, que ya había hablado con los de Corrientes y que se había arreglado todo”, relató a una emisora local.

Pero ante cada consulta de Leandra, la respuesta era la nada misma. “Yo le mandaba un mensaje de texto y ella me dejaba en visto, no contestaba. Escribía el parte diario, y al otro día era como si nada, nadie leía, a nadie le importaba”, recordó

Contó que la directora (Sonia Andrea P.) era la misma que presidía el hogar cuando se cerró, en una oportunidad, por una denuncia en el 2016 cuando se la denunció por abandono de los niños, por maltrato y violaciones. “Se hizo la denuncia, se cerró, los chicos se fueron a Santo Tomé. El hogar volvió a abrir en 2019, remodelaron el edificio, pero con la misma encargada”, recordó Leandra.

En cuanto a la visita de profesionales de la salud al hogar, la denunciante recordó que “antes que ella me eche, a lo último, fue una psicóloga amiga de la directora Sonia, ella atendía a los chicos. Yo les decía a los chicos que aprovechen y le cuenten a la psicóloga lo que les pasaba, lo que les hacía Sonia. Y los chicos me decían ‘no tía, si la psicóloga es amiga de la tía Sonia’”.

“Tengo información de que cuando había personas que querían cuidar a los chicos o se querían imponer, ante los malos tratos que recibían los menores, directamente eran despedidos”, afirmó.

Leandra se enteró de su despido por mensaje de texto, al otro día de que ella formalizara la denuncia contra la directora Sonia Andrea P. “Ella decía que yo era muy rebelde. Yo salí de ahí como un perro, me fui al Ministerio de Trabajo y me dijeron que no me podían ayudar porque no podían ir contra la gente de Corrientes”.

En cuanto a su decisión de denunciar, dijo “lo hice porque estaba cansada, encima yo era la peor ahí para ella (la directora), porque yo peleaba por los chicos. Yo era una molestia porque les mostraba lo que les faltaba a los chicos. La directora me perseguía y me hostigaba. Yo le mandé una carta documento donde le pedía que cese (la hostigación). Hasta el celular me robaron ahí”.

Durante el tiempo que estuvo Leandra en el hogar, había entre 9 y 11 chicas en el Rincón de Luz. Y además está el hogar de varones, María de Nazareth, que abrió hace 6 meses en Virasoro, que está a media cuadra del primero. En este último fue donde se quitó la vida el pequeño Claudio (14) hace pocos días.

“Sueño con que se limpie toda la gente mala de ese lugar, y queden personas que realmente cuiden a los niños que ya vienen de hogares con golpes, con abusos, problemáticos, necesitan ser contenidos; y que no vuelva a pasar lo mismo”.