Manzur pidió que las miradas críticas sobre el FMI no alienten "el voto en contra"

lunes 14 de marzo de 2022 | 18:53hs.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó este jueves en el Senado que las miradas críticas hacia el acuerdo con el FMI "no deben ser razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura" y consideró que la norma que se debate "no es a favor" del organismo sino "a favor de la Argentina".

En la apertura del debate en comisión en el Senado, donde pidió "un tratamiento urgente" para evitar "atrasos que generarían un daño inconmensurable a la recuperación del país", Manzur pidió "pensar y actuar por fuera de las divisiones políticas y con responsabilidad y vocación de futuro".

Luego de expresar su "profunda preocupación y rechazo" a los incidentes ocurridos el jueves último frente al edificio del Congreso, destacó el "respaldo tan ostensible" obtenido en la Cámara de Diputados al acuerdo y ponderó que se trate de "la primera vez en la historia parlamentaria que un proyecto de refinanciación de deuda con el FMI es estudiado y discutido con tanto detalle por nuestros legisladores, para luego recibir un amplio apoyo".

"Esto realmente es dotar al proyecto de legitimidad democrática y popular", subrayó, y expresó la importancia de que la sanción de la norma permita "superar este atolladero del mejor modo posible, sin costos ni reformas que limiten derechos y perjudiquen a nuestras trabajadores y trabajadores, a nuestra jubiladas y jubilados".

Manzur valoró "la determinación del Presidente de la Nación de dar transparencia y legitimidad a la cuestión de la deuda externa" y ponderó "la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública", que "pone fin a una era en la que la toma de deuda, un tema tan sensible que compromete profundamente a la Argentina a mediano y largo plazo, pudiera ser decidido por una sola persona".

El funcionario sostuvo que el Gobierno "no hubiera recurrido al FMI" y aclaró que su espacio político "siempre ha caracterizado de modo crítico el acuerdo Stand By de 2018" asumido por la administración de Mauricio Macri.

"Nuestra posición siempre estuvo en desacuerdo con a lo obrado por el gobierno anterior como con lo actuado por el FMI", añadió y declaró que Argentina está "ante un momento bisagra" que permitirá "dar un mensaje al mundo", que es que "el conjunto del sistema político asume una actitud responsable y prudente" consistente en dialogar y llegar a "acuerdos".

Para Manzur, "este acuerdo es el mejor posible" y fue posible tras un duro proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el FMI, dirigido por el Presidente, con un objetivo bien preciso: "Lograr que la deuda con ese organismo sea sostenible".

También se busca, dijo, que no se limite al país "en avanzar hacia el equilibrio de las variables económicas y consolidar y profundizar el proceso de crecimiento y recuperación económica que transita".

El jefe de Gabinete añadió que si el Senado aprueba el acuerdo con el organismo "se estaría cerrando una etapa difícil de nuestra administración".