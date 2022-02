Registran ocupación casi al 100% para el feriado carnaval en destinos locales

martes 22 de febrero de 2022 | 3:00hs.

El turismo en Misiones sigue creciendo, con una recuperación tal que la temporada 2.022 se encuentra entre una de las mejores de los últimos tiempos. Enero tuvo excelentes números y febrero tampoco se quedó atrás, por lo que el verano va dejando un buen derrame económico en los distintos rubros que conforman el sector.

No obstante, aún queda una fecha importante en el calendario y es el feriado de carnaval (28 de febrero y 1º de marzo). Para entonces, las reservas ya están casi al 100% y –según se indicó desde distintas localidades – se espera un importante movimiento de visitantes, tanto locales como de otras provincias y países limítrofes.

Si bien el regreso a clases está a pocos días en la mayoría de las provincias argentinas, no parece ser un impedimento para el último descanso antes de volver a la rutina. Por eso, desde el destino Iguazú (uno de los más elegidos de la provincia) recomiendan comprar los tickets para ingresar a Cataratas con anticipación (Ver "Recomiendan comprar...").

En tanto, en otros atractivos también se aguarda un gran afluente, como es el caso del Moconá. Desde allí, el director de Turismo de El Soberbio Víctor Motta, indicó a El Territorio que “tenemos casi todos los lodge y cabañas al 100%”. Y apuntó que este fin de semana largo de carnaval, “desde el 2.018, es nuestra mejor temporada lejos, a comparación de semana santa y vacaciones de invierno por ejemplo”.

En cifras concretas, durante la primera quincena de febrero, Misiones alcanzó un 85% de ocupación con un impacto económico que superó los 1.280 millones de pesos.” Más de 94 mil visitantes que arribaron a la provincia, con estadías promedio de 4,8 noches (en algunos casos superaron las 7), nos consolidan como destino vacacional”, destacó el ministro de Turismo José María Arrua al informar los números.

Al respecto, el subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo Oscar Degiusti, resaltó que “el nivel de ocupación se ha mantenido constante, no ha disminuido, incluso en aquellos lugares que no ingresan a la muestra que se hace para sacar estos datos. Lo importante también es que la estadía se mantuvo en casi cinco noches”.

Sobre el feriado carnaval, dijo que “desde que existe este feriado, no ha fallado ese fin de semana súper largo en Misiones, siempre ha sido exitoso y se observan niveles de reserva muy importantes, pero también el pre-viaje ha servido para ordenar un poco el flujo constante de turistas”.

“El fin de semana de carnaval, en general, el sector lo espera con mucho optimismo como continuidad de la temporada, cerrando el verano en Misiones”, manifestó en comunicación con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Destinos y reactivación

Una de las localidades que registró un importante desarrollo turístico, incluso tras la pandemia, es Oberá. Eliana Martins, emprendedora de Cabañas Oberá, señaló que “para lo que es feriado carnaval ya tenemos casi la totalidad reservada, muchas consultas, sobre todo para lo que es viernes y sábado. Y en todo lo que fue la temporada se trabajó muy bien”.

“No hubo casi ninguna noche libre, había mucha gente consultando o que directamente venían para ver si había disponibilidad, lo que denota que mucha gente eligió Misiones y Oberá, lo que fue sumamente favorable para nuestro emprendimiento”, aseveró.

Y mencionó que en la zona centro cuentan con un grupo de WhatsApp mediante el cual van consultando disponibilidad en otros emprendimientos cuando llegan turistas y ya están todas las plazas ocupadas. “La idea es ser más asociativo el trabajo y al mismo tiempo dar respuesta a todos los turistas que consultan o visitan”, explicó la emprendedora.

En Capioví, en tanto, Ricardo Baigual, director de Turismo comentó: “desde el año pasado venimos trabajando con un gran afluente de turistas, tanto los complejos de cabañas como el hotel que está en la localidad están con gran porcentaje de ocupación, que rondaría un 90% en las reservas”. Además, el funcionario dijo se est recibiendo visitas principalmente de Chaco y Corrientes, aunque también llegan de otras provincias y lógicamente de distintos puntos de la tierra colorada en su mayoría.

Por su parte, la ciudad de Montecarlo vive una buena temporada turística con ocupación hotelera importante, más aún los fines de semana. El mes de enero fue el de más ocupación y en febrero se vio un poco más disminuido, pero hay expectativas para este fin de semana largo ya que algunos hoteles están completos, mientras que otros cuentan con algunas reservas y muchas consultas.

Durante el fin de semana hubo un torneo que convocó a deportistas de distintos puntos del país lo que hizo que se registre ocupación total de los hoteles. Además un gran porcentaje se acercó a los distintos atractivos turísticos.

Desde la casilla de informes turísticos manifestaron que todos los días reciben familias de distintos puntos del país que buscan precios, comodidad, piletas y qué hacer en la localidad, mientras que otros buscan lugares tranquilos para alojarse por varios días y desde Montecarlo visitar otros atractivos de la provincia.

Desde los atractivos turísticos como el Zoobalpark, Aquarium y Laberinto Vegetal, manifestaron que hubo movimiento a pesar de las altas temperaturas, donde muchos buscaban agua y también se recibieron delegaciones de distintos puntos del país.

Con información de corresponsalías Capioví y Montecarlo.

Recomiendan comprar tickets a Cataratas con anticipación

Corresponsalía Puerto Iguazú

Tradicionalmente el feriado por carnaval suele ser uno de los fines de semana extra largo más importantes para el destino Iguazú. Si bien esta fecha festiva el año pasado no llegó a los números a los que los operadores turísticos acostumbraban, marcaron una tendencia que este año se afianza con el pasar de los días. Según los datos que manejan desde el Iguazú Turismo Ente Municipal, hasta el momento el porcentaje de reservas asciende al 90 por ciento y no se descarta la posibilidad de que se colmen las plazas hoteleras.

“Son muy buenas las expectativas para el fin de semana largo de Carnaval, para las fechas hay un porcentaje de ocupación del 90%, con muchas propiedades completas. Creemos que van a ser los días con mayor visita al Parque Nacional Iguazú en esta temporada de verano. Para el turista que aún no se ha decidido, que haga su reserva con anticipación que todavía quedan lugares en los alojamientos”, indicó Leopoldo Lucas presidente del Iturem y recomendó que se compren los tickets para ingresar a Cataratas de forma anticipada.

Por su parte desde el Parque Nacional Iguazú recuerdan a los visitantes que el horario de atención al visitante, de 8 a 18 horas. Cada una de las personas que busque disfrutar de una de las 7 maravillas del mundo debe exhibir el pase sanitario o esquema de vacunación de covid completo, al momento del ingreso al área protegida. Si bien es un espacio al aire libre y no es obligatorio el uso de barbijos, el pase sanitario sí lo es.

Cabe destacar que las entradas al Parque son adquiridas únicamente por el sistema de venta online, ingresando a la página https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques, donde cada visitante seleccionará día y horario de visitas que debe respetar.

Asimismo es importante tener en cuenta que si bien el área protegida no tiene un cupo de ingresos, está vigente el plan de usos públicos donde se contempla la capacidad de carga de los senderos, es por ello que se permite un máximo de 7.000 personas diarias por el impacto ambiental que se genera.