Supermercados recurren a marcas alternativas ante falta de mercadería

viernes 18 de febrero de 2022 | 6:07hs.

Quien recorre a diario los supermercados y almacenes habrá notado escasez o menor variedad en algunos artículos. Según se explicó desde el sector comercial la razón responde a problemas de abastecimiento de insumos importados para la fabricación de algunos artículos, escasez de envases y también la mayor fabricación de productos alternativos en nuevas marcas.

También en los últimos meses se fueron sumando problemas en industrias por restricciones ante el Covid-19 que obligaron a reducir envíos. La escasez de primeras marcas promovió a su vez que nuevas segundas o terceras etiquetas alternativas vayan ganando lugar en las góndolas.

Entre los faltantes y a nivel nacional se apunta a la menor oferta o presencia de los productos de primeras marcas que participan del programa Precios Cuidados.

“Por las dificultades con importaciones hay grandes huecos en las góndolas de productos de la canasta familiar: aceites, café molido, bebidas, principalmente las que tienen alcohol”, apuntó ayer Carlos Beigbederer de la Distribuidora Jota Be.

Por su parte Hugo Tarnowski gerente general de California Supermercados explicó que también por inconvenientes en la producción llegan menos productos.

“Faltantes no tenemos. Sí por ahí no están llegando los volúmenes que normalmente requerimos. Hubo industrias que por problemas con el Covid-19 trabajaron en turnos reducidos y no pudieron cumplir con toda la demanda que tienen”, explicó. Y detalló, por otro lado que “en productos estacionales como frutas y verduras hay una escasez a nivel país. Tenemos a muchos de nuestros abastecedores que son de la provincia y no están teniendo producción por consecuencias de la sequía”, relató en diálogo con El Territorio.

Recordó por otra parte que en algunos productos hubo también “problemas de falta de envases que fue un tema nacional. Las que más problemas tuvieron fueron algunas marcas tradicionales y para suplir esos faltantes fuimos comprando a otros proveedores. Tenemos una muy buena relación con todas las marcas, pero hoy nos vemos obligados a comprar al que nos pueda vender”, comentó.

Mayoristas ven poca afectación

Desde el sector de supermercados mayorista en Posadas, se apuntó que hay algunos pocos problemas y con determinados artículos. Por caso se destacó especialmente a los aderezos (mayonesas entre otros) y aceites. “Hoy está todo cubierto, hace unos meses sí teníamos problemas pero ahora mejoró la entrega. Después hay cuestiones puntuales con los aceites que si bien no está cortado, sí se cuotifican las entregas”, se comentó desde una empresa.

En tanto desde otro supermercado mayorista se apuntó que “pueden darse faltantes circunstanciales pero es más por una cuestión logística de la sucursal. Los envíos llegan pero pueden tardar un poco más. Hay un tema en particular con la mayor escasez de aderezos y aceites, pero también ahí hay una cuestión de rotación de marcas”, explicó un directivo.

Verduras, huevos y lácteos

La sequía en la región ha afectado de manera importante a muchos sectores de la producción local y de la región: verduras, huevos y lácteos son algunos de los productos que han faltado en las góndolas en los últimos días.En ese sentido, Lucas Keerps, empresario supermercadista, contó ayer cómo está la situación en cuanto al faltante de algunos productos.

“No hay abastecimiento de huevos, se debe a una gran mortandad de gallinas en el país debido a la ola de calor. Esto afectó a la producción y directamente impactó en el precio que subió alrededor de un 30%. Pero lo más complejo de la situación es que no hay huevos, las empresas no tienen en stock, no tienen lo suficiente para abastecer a los comercios y esto hará que vuelva a subir un poco más”, indicó.

Además, explicó que el aumento en el combustible de días atrás aún no ha impactado en las mercaderías. “Lo vamos a empezar a sentir para fines de este mes en las listas del mes que viene”, dijo Keerps. Y añadió que lo que ha bajado un poco sus valores son las diferentes bebidas. “Han bajado los precios, empezaron a venir ofertas y acciones de parte de los proveedores en casi todas las líneas, hay muy pocos productos que registraron un leve aumento, pero después los productos principales, las gaseosas colas, aguas saborizadas han venido con ofertas”, señaló. En cuanto a las bebidas alcohólicas dijo que tras fuertes subas, en los últimos días algunas marcas de cerveza llegaron con menores precios.



La reposición tarda en llegar

En Iguazú, los supermercadistas se enfrentan a diario con los crecientes tiempos de entrega. Muchos mayoristas tienen el desafío de conseguir fletes para el traslado de los productos que han comprado; el costo del flete aumentó por el incremento del combustible y los impuestos y tasas que se deben abonar golpean directamente el bolsillo del consumidor final. Los empresarios aseguran que no hay faltantes de productos, el problema es la demora en las entregas.

Pese a ello, a diario los vecinos de Iguazú se encuentran con faltantes en las góndolas de los supermercados, estos faltantes son muy frecuentes en los estantes de los productos esenciales, como ser leche, arroz, aceite, entre otros. Según los mayoristas esto se debe a las demoras en las entregas y ocurre por la falta de disponibilidad de los transportes.

Con respecto a las marcas que hace varios meses no se ven en góndola se explicó que su menor presencia está relacionada al costo del producto. “Ajustamos los pedidos al bolsillo del consumidor, las grandes marcas ya no son frecuentes porque debido a la inflación y a la variación del dólar el consumidor adaptó sus compras al dinero que dispone y opta por segundas y terceras marcas”, explicaron.

Respecto de los aumentos, los mayoristas recalcan que el último aumento del combustible impactó directamente al costo de los productos. “El gasoil aumentó más de lo esperado y ese costo junto con las tasas que se deben pagar para el ingreso de mercadería a la ciudad, como la del abasto, se traslada al consumidor y sabemos que los aumentos continuarán porque el combustible va a subir de nuevo porque eso está directamente relacionado al dólar”, recalcaron.

Cabe recordar que las primeras marcas están incluidas en el programa Precios Cuidados que se aplican en las grandes cadenas de supermercados. Estos beneficios no llegan a Puerto Iguazú ya que no existen sucursales de las cadenas líderes en ventas de comestibles.

