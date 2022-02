Ferraresi entregó ayer viviendas en Itaembé Guazú

jueves 17 de febrero de 2022 | 3:00hs.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi mediante una videoconferencia desde Buenos Aires encabezó ayer la entrega de viviendas del Programa Procrear II y Créditos “Casa Propia Construcción” en el barrio posadeño de Itaembé Guazú.

En Misiones, estuvieron con los beneficiarios el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, el intendente de Posadas Leonardo Stelatto y el ministro de Coordinación de Gabinete provincial, Ricardo Wellbach.

Fueron los encargados de entregar las llaves a las familias misioneras adjudicatarias, que de esta manera podrán habitar sus nuevas viviendas.

Las construcciones cuentan con casas unifamiliares de 2 y 3 dormitorios, excelentes vías de acceso y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

A su vez, se otorgaron Créditos Casa Propia para construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio o de familiar directo.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial explicaron que a través del programa Federal Casa Propia, estos créditos a tasa cero comienzan a pagarse una vez que la obra está finalizada, lo que les da previsibilidad y estabilidad a las familias.

El funcionario nacional no pudo asistir en forma personal como era su deseo y en consecuencia, debió suspender parte de su agenda como recorrer la fábrica de casas de madera y luego reunirse con la Cámara de la Construcción de Misiones, cuyos directivos estaban aguardando expectantes al ministro.

“Nos hubiera encantado estar ahí, junto a los compatriotas misioneros compartiendo este momento, que hoy están cumpliendo un sueño”, dijo Ferraresi desde la distancia.

Sobre el trabajo en conjunto que realiza el gobierno nacional con las provincias, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat señaló que “nuestro presidente Alberto Fernández nos pide trabajar de manera federal. Son los gobiernos provinciales y locales los que tienen la sensación térmica de su gente, los que trabajan para resolver las cuestiones cotidianas de cada uno de sus vecinos y vecinas, y nosotros como brazo que financia ese brazo ejecutor que son ustedes”.

Además, la provincia accedió a la No Objeción Técnica (NOT), por lo cual se podrá avanzar con el proyecto para construir 23 viviendas a través del subprograma Habitar Comunidad, destinado a mejorar la calidad de vida de poblaciones agrarias y pueblos originarios en todo el territorio nacional, al consolidar el arraigo en condiciones dignas y mejorar su desarrollo productivo a través de la generación de empleo en esas comunidades.

Las localidades misioneras en donde se construirán las 23 viviendas son Colonia Aurora, El Soberbio, San Pedro (Mujer Rural) y San Vicente.

Las obras comprenderán una inversión por parte del Estado Nacional de casi 88 millones de pesos y se prevé que estarán concluidas en 12 meses.

Pidieron más construcciones

Carlos Arce en representación del gobernador Oscar Herrera Ahuad que se encontraba en Buenos Aires, reiteró el pedido de “más acciones para enfrentar el déficit habitacional que tenemos en la provincia, debido a nuestra gran población joven”, con el objetivo de satisfacer la necesidad de viviendas rurales para pobladores rurales y para pueblos originarios, como también aumentar el cupo de viviendas ya acordado.