“Se ve que tenía todo planeado, él siempre le decía que la iba a matar”

“No me voy a poder ir hoy, mi boca está toda hinchada. Nos vamos a quedar en casa nomás, ya estoy cansada de que Lucas me tenga así, ya no aguanto más. Ya son muchos años, no aguanto vivir así”. Con esas palabras, Estefanía Beatriz Benítez (32) describía el infierno que estaba viviendo a manos de su pareja.

El audio fue enviado a una hermana, Joana Benítez, y es una muestra de la violencia que ejercía Lucas Navarro Gómez (34). Sin embargo, ella nunca lo denunció formalmente a las autoridades policiales y judiciales.

“Ellos tenían muchos problemas, desde hace varios años venía así”, describió Sergio Martínez , hermano de la víctima, en diálogo con este medio. Según expresó, los celos eran enfermos y esa violencia se potenció debido a unas conversaciones de la hija mayor de ambos con otro hombre.

Es que por un malentendido, el hombre terminó pensando que era su mujer quien se comunicaba por redes sociales con esa persona. Por estas circunstancias están convencidos que el asesinato estuvo planeado.

Últimos días

“Él le pegaba mucho, mi hermana tenía muchos moretones en el cuerpo, pero ella no contaba. Pero el viernes salió de la casa porque era demasiado lo que la estaba maltratando. No le dejaba dormir, le amenazaba con que la iba a matar”, amplió Martínez.

Detalló que el sábado y el domingo fue a trabajar a la casa de su cuñado, donde hacía las tareas domésticas, pero en ambos días volvió a lo de su madre. De todas formas, el domingo regresó a su domicilio a donde ingresó por la ventana porque no había nadie.

Los familiares tomaron conocimiento luego de que Navarro Gómez había denunciado a su pareja por presunto malos tratos a él y a su familia, además de dejar sentado un presunto abandono de hogar.

Eso incluso derivó en una visita el lunes de servicios sociales para constatar la situación y una visita a la Justicia de todos los integrantes de la familia. En la audiencia se escucharon las partes, pero al parecer - según el entrevistado - la jueza ordenó que busquen restablecer el vínculo.

Finalmente ayer ambos dejaron a sus hijas con familiares y salieron con dirección a Posadas, algo que no había ocurrido antes. El detenido, desde que se abrió el viaducto, había empezado a trabajar como pasero, pero lo hacía siempre solo.

“Se ve que el tipo - Navarro Gómez - tenía todo planeado y por eso se fue a la comisaría antes. El siempre le amenazaba que si llegaban a separarse mi hermana no iba a ser para nadie, que sí o sí le iba a matar”, concluyó.

