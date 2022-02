En Misiones se esperan definiciones para la llegada de los autotest

martes 01 de febrero de 2022 | 11:10hs.

Las pruebas de autotest de coronavirus comenzaron a llegar a las primeras farmacias de diferentes ciudades del país y el precio de comercialización al público es de 1.650 pesos, informó ayer, lunes, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Lorena Hendri, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “En primera instancia son cinco las marcas de autotest que fueron aprobadas y con respecto al ingreso a la provincia todavía no tenemos novedades, a nuestra provincia no han llegado y fecha definida de ingreso no hay así como tampoco el precio pero nos manejamos con estimaciones”.

“Los autotest que se estaban hablando semanas anteriores fueron de remanentes que fueron quedando del año pasado del que fue aprobado pero que era de uso exclusivo para el profesional”, apuntó.

Además, la especialista hizo hincapié en que la responsabilidad de informar los resultados continúa, “por lo tanto me parece muy importante recalcar a la ciudadanía que el ingreso de los autotest conlleva una responsabilidad. La farmacia debe registrar los datos de la persona que va a usar el autotest y por otro lado la responsabilidad que se asume de informar el resultado”.

“La resolución 28 dice que el ciudadano va a tener varias vías para informar; la primera o principal sería informar a la farmacia el resultado de su test y la farmacia informaría al Sistema Nacional de Vigilancia, la segunda opción que estaban barajando era mediante el uso de un código QR y la tercera era mediante el uso del código de barra de la cajita del autotest”, enumeró.

A continuación Hendri aclaró que la tierra colorada está en proceso de adhesión a la resolución, “cuando se adhiera hay que ver si lo hace de manera total o parcial, si lo hace parcial vemos cómo vamos a informar. Nuestros colegas más que nada nos consultaban sobre la fecha de ingreso, las marcas que iban a estar disponibles porque tenemos que tener mucho cuidado que sean autotest como también solicitaban información para brindar al paciente”.