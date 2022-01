Bares, cafés y piletas, los lugares que más exigen el pase sanitario

domingo 30 de enero de 2022 | 2:24hs.

La pandemia de Covid-19 modificó completamente los modos de la vida social. Y en esos cambios, además de la vigencia del barbijo y el alcohol en gel, se impuso la vacunación. Desde el 1 de este mes, Misiones, en concordancia con lo dispuesto por Nación, implementó el pase sanitario para participar de eventos masivos o acudir a lugares de amplia convocatoria. Es decir, para acceder a determinados espacios es obligatorio contar con esquema completo de vacunación, entiéndase primera y segunda dosis.

A casi un mes de la vigencia de la normativa, El Territorio recorrió varios lugares del centro de Posadas y de las principales ciudades como Puerto Iguazú y Eldorado. En la capital misionera, puntualmente, los que más exigen el pase sanitario a sus clientes son los bares, los cafés o los natatorios.

“En todos los bares de la Costanera te piden las vacunas y en algunos lugares del centro también”, señaló Yisel (30). Por su parte, Iván comentó: “Yo juego al padel y nunca me pidieron, tampoco en las canchas de fútbol, pero en los bares sí o sí te piden”.

“Se sigue solicitando sin mayores inconvenientes”, sostuvo Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).

El pase sanitario es una herramienta para mayores de 13 años y el objetivo es fomentar la vacunación contra el Covid. El mencionado documento se puede obtener a través de la aplicación Cuidar o Mi Argentina, del gobierno nacional, además de la aplicación misionera Alegra Med, o bien presentando el carnet impreso.

En los clubes, la respuesta de la población en general es positiva. Las piletas fueron las primeras en pedir a sus socios pase sanitario. Por citar un ejemplo, el Capri y el club del Instituto de Previsión Social (IPS) ubicado en Candelaria requieren pase tanto para ingresar al natatorio como para utilizar los salones, ya sea para cumpleaños o reuniones sociales.

Sucede lo mismo con los carnavales: en Puerto Rico, en la noche del viernes, los promotores de salud apostados allí comenzaron a pedir carnet de vacunas a los asistentes.

En Puerto Iguazú, los propietarios locales bailables no solicitan a sus clientes. Aún no se han registrado eventos sociales o deportivo masivos en la ciudad donde el municipio deba controlar. En lo que respecta a los atractivos turísticos, la mayoría es al aire libre y la exigencia del carnet sanitario no los incluye, ya que no son considerados de concurrencia masiva.

Por otra parte, el 4 de enero el Parque Nacional Iguazú había anunciado que ante la disposición provincial exigiría el pase sanitario, sin embargo en la práctica esto no se cumple.

El único lugar que exige el pase sanitario es el puesto de control ubicado en el centro de frontera, ya que es requisito indispensable para salir del país para recorrer los atractivos turísticos del vecino país.

En Eldorado, norma vigente pero sin implementación

Pese a que desde el 1 de enero rige en Eldorado la exigencia de exhibir el pase sanitario para poder ingresar a algunos lugares y poder desarrollar ciertas actividades, la normativa no se aplica en forma masiva.

De acuerdo a la resolución interministerial, el pase sanitario se exige en todo evento de más de 1.000 personas en lugares abiertos o cerrados, como así también en lugares cerrados donde se pudiera dar aglomeración de personas, contemplando comercios, bares y restaurantes.

De los distintos sectores consultados sobre si exigían al pase sanitario para permitir el ingreso, ciudadanos que suelen utilizar los servicios de bares, restaurantes o boliches comentaron que en ningún momento se les pidió la constancia de vacunación.

Otras personas que se dirigieron al balneario municipal ubicado sobre el Piray Guazú señalaron que tampoco les fue requerido el carnet.

Llamativamente la falta de exigencia del pase sanitario se da en un contexto de amplia aceptación de la vacuna por parte de la población, salvo determinados sectores identificados como antivacunas.

En los carnavales

La comisión organizadora de los carnavales 2022 de Puerto exigió el viernes y anoche el pase sanitario (dos dosis de vacuna), a todos los asistentes a la celebración. La cita sobre la avenida San Martín, entre Estrada y Pasaje Soler, organizada por la Asociación Civil Cultura Popular de Puerto Rico, y con el auspicio de la Municipalidad, sorprendió a algunos asistentes que se acercaron al lugar y no contaban con la doble vacunación por lo cual no pudieron ser parte del público.

Además de los corsos, otro ámbito en el que toma fuerza el pase sanitario es en la educación terciaria y universitaria. El viernes pasado se reunió el Comité Científico que liberó a las casas de estudio a pedir la doble vacunación. En el caso del nivel primario y secundario, se recomienda a los padres sin que ello represente una obligatoriedad. Con ese fin, el 7 de febrero se reactivarán los operativos de inoculación de cara al ciclo lectivo 2022.

*Con información de Corresponsalía Puerto Iguazú.