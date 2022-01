Detuvieron infraganti a hombre masturbándose en San Vicente

viernes 28 de enero de 2022 | 9:22hs.

Un hombre de 44 años fue detenido infraganti mientras se masturbada ayer en una plazoleta de la ciudad de San Vicente, tras lo cual se informó que se trataría de la misma persona que el último lunes fue visto en la misma circunstancia en Campo Grande.

El implicado fue identificado como Julio G., con domicilio en la localidad de Aristóbulo del Valle, quien permanece alojado en la Seccional Primera de San Vicente acusado de exhibición de genitales y masturbación en la vía pública, causa que se tramita en el Juzgado de Paz local.

Si bien se trata de una contravención, fuentes del caso mencionaron que al tratarse de un reincidente podría afrontar varios días de prisión.

En tanto, con las fotos del detenido la comisaría de Campo Grande entrevistó a dos mujeres que confirmaron que se trataría del mismo hombre al que vieron masturbándose en diferentes plazas del pueblo. Incluso identificaron el mismo abrigo celeste.

La detención de la víspera se concretó alrededor de las 19.45, circunstancia en que efectivos de San Vicente realizaban tareas encubiertas por distintos hechos contra la propiedad perpetrados en dicha ciudad.

Fue así que transitando por avenida Libertador e intersección con avenida Constitución visualizaron a una persona sentada sobre una escalinata de la plazoleta realizando movimientos extraños ante la presencia de mujeres que pasaban por el lugar.

Personal policial vestido de civil abordó al sospechoso y constató que el mismo se encontraba masturbándose, por lo que inmediatamente procedieron a su detención. Luego constaron su identidad y lugar de residencia.

Reincidente

Tal como informó El Territorio en su edición del último martes, una publicación en Facebook develó el accionar de un depravado que se masturbaba en diferentes plazas de Campo Grande.

“A las 7 me iba al trabajo como todos los días, y al cruzar la plazoleta de La Luna me encuentro con un tipo que se estaba masturbando y eyaculando mientras me miraba. A las 7 de la mañana y nadie a quien pedir ayuda. No es la primera vez que me pasa y creo que es el mismo tipo. La vez anterior fue a las 19, frente a la plaza de Melina Cotillón. Hoy (por el lunes) tenía puesto una campera celeste, buzo y alpargatas”, preció Maira R. (21) en la red social.

En tanto, mencionó que el desconocido estaba solo y reconoció que la situación la sorprendió y la puso muy nerviosa, por lo que no atinó a fotografiar a grabar la escena para dejar constancia de lo sucedido.

Entre los comentarios del posteo se destacaron varios que ratifican que el depravado se movería por las plazas del centro de la localidad y usaría un abrigo celeste.

“Me pasó lo mismo hace un año en la misma plaza de La Luna. De los nervios y el asco no pude ni sacar fotos o gritar”, indicó una mujer. Otra agregó que le pasó algo similar, pero hace apenas unas tres semanas, a la tarde y en el mismo lugar.

Consultada al respecto, la comisario Nancy Poliszuk, jefa de la comisaría de Campo Grande, precisó que el mismo día de la publicación entrevistaron a Maira R., quien ratificó la versión difundida por las redes sociales, tras lo cual iniciaron una investigación de oficio.