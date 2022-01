Europa, dividida entre extender o levantar las medidas sanitarias

jueves 27 de enero de 2022 | 6:02hs.

Europa se enfrenta a la propagación de la variante Ómicron y ensaya distintas estrategias: mientras que Alemania registra récord de casos y se mantiene firme con las medidas sanitarias y Suecia las extiende por dos semanas más, Dinamarca anuncia su eliminación y Austria cancela la cuarentena para los no vacunados contra el coronavirus tras estabilizar la situación en los hospitales.



El gobierno de Alemania comunicó que en las últimas 24 horas se reportaron 164.000 nuevas infecciones de Covid-19, con lo que el país supera el umbral de los 9 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Además, se contabilizaron 166 muertes por la enfermedad, lo que elevó el total desde el inicio de la pandemia a 117.126.



Mientras en el Parlamento se discute la vacunación obligatoria, las autoridades mantienen las limitaciones para no vacunados: tienen prohibido el comercio no esencial, el ocio y la cultura, mientras que bares y restaurantes solo permiten consumir en su interior a quienes tienen al menos pauta completa o presenten un test de antígenos negativo de menos de 24 horas.



La situación epidemiológica en Suecia es similar a la de Alemania, con “un nivel de propagación extremadamente alto” de la variante Ómicron, manifestó ayer la ministra de Salud Lena Hallengren. Por este motivo, el gobierno decidió prorrogar sus medidas actuales por otras dos semanas: los bares y restaurantes cierran a las 23 y se mantiene un límite de 500 personas dentro de lugares interiores más grandes.



Dinamarca, sin restricciones

El gobierno de Dinamarca optó por el carril contrario y anunció que a partir del martes se eliminarán todas las restricciones contra el coronavirus a pesar de un número récord de nuevos contagios, porque considera que su alta cobertura de vacunación es suficiente. El 81% de la población tiene al menos el esquema completo.



De acuerdo con la nueva normativa, por ejemplo, desde el 1 de febrero no será obligatorio utilizar tapabocas, y los bares y restaurantes no tendrán limitación horaria. El gobierno sólo quiere mantener ciertas restricciones a la entrada en Dinamarca durante otras cuatro semanas, es decir, test y/o cuarentena según el país de origen.



La relajación de restricciones también pisa fuerte en Austria, donde a partir del lunes 31 de enero se cancelará el confinamiento para los no vacunados contra el Covid, declaró el canciller Karl Nehammer. La decisión se tomó tras estabilizarse la situación en los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos.