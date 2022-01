Autopsia confirmó que niño de cuatro años fallecido tenía Covid-19

jueves 27 de enero de 2022 | 3:30hs.

Un pequeño de cuatro años con discapacidad por ceguera falleció el último jueves en el hospital Samic de Oberá, adonde arribó apenas un par de horas antes con un cuadro de fiebre y decaimiento general.

Si bien en primera instancia se sospechó que podría tratarse de un cuadro de Covid-19, para descartar cualquier tipo de duda el Juzgado de Instrucción Uno ordenó que se practique una autopsia, procedimiento que confirmó el diagnóstico de coronavirus.

Ante la consulta de El Territorio, una fuente oficial precisó que “se trató de una muerte natural, origen indeterminado, posiblemente por Covid-19 ya que dio positivo el correspondiente análisis”.

En tanto, también en diálogo con este medio, Daniel T., el padre del pequeño fallecido, comentó que el mismo jueves una médica del Samic les informó que su hijo presentaba síntomas compatibles con coronavirus.

“Fue sorpresivo porque el miércoles estaba bien, comió y jugó como siempre. Como era ciego casi no caminaba, pero después era sanito. El jueves amaneció descompuesto, con fiebre y estaba muy decaído. Le llevamos al hospital, le atendieron en la guardia y a eso de las dos horas nos avisaron que había fallecido. No podíamos creer. Todavía no entendemos”, lamentó el progenitor.

El mismo jueves el cuerpo fue remitido a la morgue judicial de Posadas para la correspondiente autopsia y análisis de rigor, entre ellos el específico que arrojó positivo de Covid-19.

Atento a los protocolos del caso, el sábado el cuerpo fue enviado de regreso a Oberá y quedó en resguardo de la empresa fúnebre a cargo de la inhumación que se concretó a primera hora del domingo.

En la víspera, el progenitor precisó que el pequeño era el penúltimo de seis hermanos y el único que padecía discapacidad.

“Todavía no nos hisoparon, pero hasta ahora nadie de la familia tiene síntomas”, precisó.

La familia es de condición muy humilde, el padre realiza changas y por ello venían gestionando la pensión por discapacidad del chico, aunque desde hacía meses los trámites estaban estancados en la Anses, precisó.

Bebé de Dos de Mayo

Por otra parte, desde el hospital Samic de Oberá confirmaron el deceso de un bebé de cuatro meses oriundo de la localidad de Dos de Mayo positivo de Covid-19. También se contagió su madre, aunque no presenta complicaciones.

“Era un bebé prematuro y los padres no habrían realizado los correspondientes controles. Llegó con vómitos, muy comprometido y dio positivo por coronavirus”, explicaron.

En horas de la mañana de ayer el cuerpo fue enviado a su localidad de origen bajo protocolos de rigor para la correspondiente inhumación.