Tras quince días, termina la ola de calor, pero seguirá el déficit de lluvias

miércoles 26 de enero de 2022 | 6:06hs.

La ola de calor se instaló en Misiones hace 15 días y desde entonces la temperatura trepó a niveles históricos, que sumado al agobio ante la prolongada falta de lluvias acentuó situaciones críticas como incendios forestales, déficit de agua en los municipios y pérdidas de animales y plantaciones de los colonos de toda la provincia.



Durante la jornada del lunes varias comunas tuvieron de lluvias y chaparrones por lo que se comenzó a notar una merma en las temperaturas máximas. Posadas, en tanto, rompió el récord histórico de temperatura máxima con 42,5° y una sensación térmica de 47,7°. Si bien el calor continuó, desde ayer se empezó a registrar un descenso térmico, que seguirá hasta por lo menos el jueves, acompañada de lluvias y tormentas.



Cabe aclarar que la tierra colorada y la región se encuentran inmersas en el fenómeno de La Niña, que tiene como principal característica el déficit de lluvias. Si bien no hay datos concretos aún de lo que llovió en Misiones en lo que va de enero, la cantidad de milímetros está por debajo de lo esperado para el mes. Para tener un ejemplo, las estaciones pluviométricas del Servicio Meteorológico Nacional que se encuentran en Posadas y Puerto Iguazú dieron cuenta de esta falta. En Posadas este enero se esperaban 167.2 milímetros (mm) de precipitaciones pero cayeron apenas 60, lo que significa un déficit del 64% hasta ayer. En Iguazú, por su parte, lo esperado para el mes son 177.7 mm pero llovieron sólo 45 mm, es decir, un déficit de 75%.



“La brecha entre el registro y la normalidad se fue ampliando y profundizando el déficit. Se fueron dando una serie de factores para que esto sea así y luego vino la ola de calor extraordinaria que condicionó más la situación”, señaló a El Territorio, Daniel Fernández Catá, titular de la Dirección de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de la provincia.



Y agregó: “Venimos de nueve meses de lluvias por debajo de lo normal, acentuándose a partir de octubre cuando empiezan a sentirse los efectos de La Niña”.



Sin embargo, la falta de lluvias es una constante en la provincia desde 2019. Sin ir más lejos, el año pasado cerró con 1.374 mm entre enero y diciembre, cuando el promedio normal de manera anual era de 1.867 mm. Es decir, el déficit es de 493 mm y fue 26% debajo de lo habitual, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Cerro Azul.



En tanto, el 2020 finalizó con 400 mm menos que el promedio anual (de 2.000), y el segundo semestre de 2019 llovió 300 mm por debajo del promedio para ese período. Algunos meteorólogos advierten que esta situación se prolongaría hasta marzo o abril.



“Empezamos a pensar si esto no es la nueva normalidad para la provincia. Recordábamos a principios de los 90 cuando teníamos tormentas por varios días consecutivos, eso ya no lo vemos hace bastante por el cambio climático”, sostuvo Fernández Catá.



Consultado sobre si esta situación debería generar preocupación, aclaró: “Debemos preocuparnos en el sentido de pensar en planear responsablemente las acciones para hacer frente a la situación, porque una preocupación excesiva lleva a la inacción. Hay que actuar proactivamente para hacerle frente al presente y al futuro en ese nuevo escenario”.



Y siguió: “Ninguno de nosotros venimos preparados para la escasez, nos parece natural que haya agua y no nos damos cuenta de cómo están cambiando las cosas”.



Tormentas

Ayer un temporal pasó por Alem y 25 de Mayo. Hoy se esperan más lluvias.

Ayer pasadas las 18 un frente de tormenta generó daños Leandro N. Alem, cerca de la ruta 4. El fenómeno también se sintió en 25 de Mayo y Arroyo del Medio. En esos tres lugares hubo voladura de techos, caída de árboles y ramas.



Para desde el mediodía hoy se prevé lluvias y tormentas a partir del mediodía en toda la provincia. Con la aproximación de un sistema frontal por el Sur, comenzará a ingresar aire frío al final de la tarde, dando fin a la ola de calor.



Mañana seguirá inestable y con lluvias en toda la provincia.

Enero tuvo las temperaturas más altas de la historia

Con 42,5° de máxima en Posadas, Misiones superó el lunes la temperatura más alta de su historia que data del año 1966, que fue de 42,1°, marcando así un nuevo récord de calor. En tanto que la sensación térmica que alcanzó los 47,7°, es la segunda mayor sensación térmica histórica para la provincia, según explicó Favio Cabello, presidente de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Fenómenos Naturales (Opad).



Fueron al menos quince días de temperaturas extremas en los que se alcanzaron e incluso superaron los 40° en todas las localidades de la provincia. La sensación térmica también llegó a niveles extraordinarios.



Según los datos de la Opad, enero de 2022 tiene cuatro de las temperaturas más altas de la historia: la del lunes está en el primer lugar, la del 23 de enero (41,6°), quedó en cuarto lugar, la del 18 de enero (40,5°), en el séptimo y la del 19 de enero (40,4°), en el octavo.



En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Cabello explicó que este fenómeno de calor no tiene que ver con el fenómeno de La Niña, sino que es un fenómeno que ya se desarrolló en el verano pasado en el Polo Norte y ahora se produjo en el Polo Sur. Asimismo indicó que si bien en los próximos días habrá un leve descenso las altas temperaturas podrían volver para el mes de febrero.



“En la jornada de ayer batimos el récord, llegamos en la estación del Aeropuerto de Posadas a los 42,5° y en la estación del centro a los 41,9°, porque nos da la sombra de algunos árboles, sino hubiera llegado seguramente 43 o 45, fue el día más caluroso de los últimos 60 años”, expresó Cabello y señaló que el lunes fue el último día de la ola de calor intenso que afectó a toda la Argentina, ya que a partir de ayer y hoy el cielo estará algo nublado y se esperan lluvias para los próximos días.



“Las temperaturas máximas no van a sobrepasar los 36º o 37º. Esperamos algunas lluvias un poquito más generales para el miércoles, vamos a tener chaparrones, algunas tormentas y esperemos el ingreso de un débil frente frío que va a cambiar por lo menos el viento a sur y las temperaturas máximas van a andar entre los 30° y 32°”, indicó el meteorólogo.