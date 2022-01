Continúan los focos de incendio en la provincia y hay tres de gran magnitud

lunes 24 de enero de 2022 | 6:05hs.

El fuego comenzó a arder en Misiones en diciembre y desde entonces no dan tregua. Foto: gentileza Policía de Misiones

Diversos focos de incendio se encuentran activos en toda la provincia y tienen ocupados a bomberos, brigadistas y colonos que les hacen frente a las llamas para evitar que los desastres se multipliquen.



Hasta ayer se estaba trabajando en El Alcázar, Garuhapé, 25 de Mayo, Montecarlo, Santa Ana, Mártires, Apóstoles y en la zona Capital, aunque, como explicó a El Territorio Elías Chagas, jefe de Bomberos de la Policía de Misiones, “se va modificando la cantidad constantemente en virtud de que se van controlando algunos y surgen o se reactivan otros”. Se trata de zonas de pastizales y campos forestales, según se indicó.



No obstante, hay tres incendios de mayor magnitud que asedian a la tierra colorada en la colonia El Carril, de El Alcázar; el de Puente Quemado en Garuhapé; y el de Cerro Moreno, ambos lindantes al Parque Provincial Salto Encantado.



En el Cerro Moreno, según comunicaron desde Bomberos Voluntarios de Garuhapé, se está haciendo todo lo posible para que el fuego no siga avanzando, sin embargo, el obstáculo es el difícil acceso al lugar por el tipo de relieve. En tanto que según los datos recabados se habrían consumido unas 17 mil hectáreas de plantaciones forestales, sectores productivos, potreros, monte nativo. Las llamas llevan más de cinco días y el trabajo es incesante y cansador.



Por otra parte, también hay un incendio forestal en las tierras de la empresa Arauco SA hace varios días. Se trata de tres focos activos en la zona de Colonia Nueva Argentina.



Los bomberos de la zona trabajan junto a la empresa para tratar de controlar las llamas, uno de los focos avanza hacia la ciudad. Utilizan cortafuegos para tratar de extinguir las llamas, aunque creen que solamente con la llegada de las lluvias esto podría ocurrir.



“Estamos trabajando en la contención del fuego en Colonia Nueva Argentina, el fuego viene desde Arauco. Son tres focos activos uno se dirige hacia el pueblo. Estamos con los colonos haciendo una cortina para evitar el ingreso del fuego a las tierras”, indicaron desde Bomberos.



Se desconocen las causas del incendio que por momentos fue incontrolable, los bomberos trabajan con la colaboración de los colonos que adaptaron en sus vehículos tanques para trabajar codo a codo con los voluntarios.



Al cierre de esta edición los bomberos trabajaban para extinguir las potentes llamas que se desataron en una zona de pastizales en la entrada al barrio Itaembé Guazú, de Posadas



Bomberos de la Policía en acción

Se encuentran muchos focos de incendio a la vera de las rutas de la provincia. Foto: gentileza Policía de Misiones

Durante el sábado los Bomberos de la Policía de Misiones sofocaron varios incendios que se desarrollaron en la ciudad de Posadas. Uno fue en la intersección de las avenidas Chacabuco y Vivanco y el otro en inmediaciones a las avenidas Monseñor de Andrea y Almirante Brown, donde las llamas fueron de una gran magnitud. Asimismo, en el barrio Pratt controlaron un incendio que abarcó una superficie de unos 300 metros cuadrados.



También se realizaron intervenciones más pequeñas en Dos de Mayo, Mártires, Candelaria, Santa Ana, Apóstoles y Alberdi. Fueron principalmente pastizales al borde la ruta y zonas descampadas.



Los incendios forestales que afectaron diversas áreas protegidas, plantaciones y pastizales desde el inicio del verano en Misiones y en todo el país son consecuencia de las elevadas temperaturas, superiores a los promedios históricos, sumadas a la extrema sequía y a la intervención humana.



Un mes atrás comenzaron los primeros focos que pusieron en alerta principalmente a los bomberos, y a toda la comunidad en general. Los que le ponen el pecho a la batalla contra el fuego, pasaron la Nochebuena y recibieron la Navidad en medio de las llamas de un incendio en el Paraje San Alberto y otro en Paraje San Carlos, ambos de Comandante Andresito.

Cómo evitar incendios

Lugares habilitados.

Al hacer fuego en lugares habilitados, tener siempre a mano recipientes con abundante agua. Nunca hacer fuego debajo de los árboles.



Para apagar

Hacerlo con abundante agua, remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas, echar agua sobre la fogata y sus alrededores y asegurarse de que los restos de la fogata queden fríos.



Juntar la basura

No dejar la basura en el lugar porque las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios. No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas. Esto puede ocasionar incendios.

Lluvias llegarían a la provincia recién mañana

Continúa la ola de calor y la sequía con temperaturas por encima de los 40°. Ayer, por ejemplo, en Posadas la sensación térmica alcanzó los 44° y la temperatura trepó a los 40°.



“Hasta este lunes (por hoy) habrá aumento de la nubosidad por la tarde, con temperaturas de 39° y 40°. Quizás puede haber algunos chaparrones aislados, las lluvias más importantes llegarían entre el martes y el jueves, tendríamos un ligero descenso de la temperatura, que sería entre 33° y 35°”, explicó Favio Cabello, meteorólogo y titular de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad).



“Tenemos ausencia de nubosidad y de lluvias que permiten que el sol haga de las suyas sin ningún tipo de límites, porque en nuestras latitudes en condiciones normales llueve cada dos o tres días y también se nubla. Estas temperaturas son de un sol desnudo, de un cielo que queda a merced de la acción solar y las temperaturas trepan”, señaló sobre la razón de las altas temperaturas.



Hoy comienza a desestabilizarse el tiempo en la región. Amanecería cálido y despejado o apenas nublado, aumentando para la tarde la probabilidad de lluvias y tormentas dispersas sobre la provincia. Sin embargo, el calor persistirá.



Se esperan precipitaciones de apenas entre 1 y 13 milímetros. Los vientos serán del norte, rotando por la tarde al nordeste entre 4 y 16 kilómetros por hora, con probabilidad de ráfagas entre 20 y 35 kilómetros por hora.



La temperatura máxima estimada en la provincia será de 40º para Posadas con 45° de sensación térmica, mientras que la mínima sería de 22º en San Pedro con igual sensación térmica.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú