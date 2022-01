Covid-19: falleció una niña y otra vez hubo más de 1.600 contagios

lunes 24 de enero de 2022 | 6:05hs.

Un total de 1.605 contagios de Covid-19 se registraron ayer según el Ministerio de Salud de Misiones. Por segundo día seguido fueron más de 1.600 los casos y desde que comenzó la pandemia se acumulan 59.767 positivos en la provincia.



En tanto, el parte epidemiológico también da cuenta de otras seis personas fallecidas.



En detalle se informó que una de ellas es una niña de 7 años de Oberá, que además de coronavirus tenía encefalopatía crónica no evolutiva (Ecne) y según dio cuenta la cartera sanitaria, no estaba vacunada por decisión familiar.



Se trata de la primera muerte pediátrica en la provincia desde que comenzó la pandemia.



La otra persona fallecida ayer es un hombre de 39 años con traumatismo de columna cervical y cuadriplejia. El hombre que residía en la localidad de Puerto Rico no estaba vacunado por decisión propia.



Otro de los fallecidos es un hombre de Garupá de 59 años. Además de Covid-19, el hombre tenía hipertensión arterial y un ACV. Según informó la cartera sanitaria, no se había vacunado por decisión propia.



En Eldorado falleció una mujer de 66 años que además de coronavirus tenía hipertensión arterial y obesidad. Tampoco estaba vacunada.



La otra fallecida es de Posadas. La mujer tenía 70 años, obesidad y paraplejia y esquema de vacunación incompleto.



También en Posadas murió un hombre de 79 años con alcoholismo y no vacunado.



De esta manera, desde que empezó la pandemia son 758 los fallecidos en la provincia.



La mayoría de los contagios de ayer se detectó en la ciudad de Posadas, donde se informaron 673 casos. Le siguen Eldorado con 247, Oberá 191, Garupá 131 y Puerto Iguazú con 126. Otros 20 municipios informaron entre uno y 62 casos.



Los casos activos -personas cursando la enfermedad- son 14.763, de los cuales 188 están internados en hospitales o sanatorios. El número de personas recuperadas es de 44.246.



Parte nacional

A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación reportó ayer 69.884 contagios de Covid-19 y en total son 7.862.536 los casos positivos acumulados desde que arrancó la pandemia.



Además, hubo 65 fallecidos. Con esa cifra, la cantidad de muertos asciende a 119.168.



En tanto, los recuperados suman 6.863.102.



Según los datos de los últimos siete días, la Argentina subió a la séptima posición en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios. Esto se refleja, no obstante, con una leve caída en los contagios del 4% con respecto a la semana anterior. La información se desprende del sitio WorldOMeters, que realiza un relevamiento de la pandemia.



Por su parte, el total de fallecidos en la última semana registró un aumento, con un 27% más en comparación a la semana anterior. El dato deja al país en la 13ª posición mundial con mayor cantidad de muertos en un periodo de siete días. En este aspecto, la Argentina es superada por Estados Unidos, Rusia, India e Italia, entre otros.



En tanto, 2.562 personas cursaban anoche la enfermedad en terapia intensiva.



La ocupación de camas de terapia, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 47,6%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) llega al 46,5%.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17