Se encienden las alarmas tras un nuevo ataque de palometas

sábado 22 de enero de 2022 | 6:05hs.

Las temperaturas por encima de los 40 grados hacen que los posadeños y vecinos de los municipios aledaños quieran refrescarse en los balnearios que se encuentran habilitados.



No obstante, existe una problemática a la que la gente debe prestar atención: ataque de palometas y rayas. A fines de 2021, un soldado del Ejército fue atacado por una raya en El Brete y terminó en el Hospital.



Ayer, nuevamente se registró un ataque de estas características, aunque esta vez fue en la playa de Fátima, en Garupá.



En este contexto, Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: “En los balnearios de Posadas (El Brete y Costa Sur) ya no hay porque se ha colocado una malla sima, pero aparentemente sí en el balneario cercano a Miguel Lanús que corresponde a Garupá”.



Según indicó, los expertos aseguran que estos animales aparecen producto de las altas temperaturas, se ubican debajo de la arena o en cualquier hueco que encuentren y cualquier movimiento las altera, por eso atacan a modo defensivo.



“Hoy por hoy tenemos una laguna que da para estas condiciones, entonces lamentablemente vamos a tener esto siempre, vamos a convivir con esto”, aseguró.



“Las playas que están trabajando tienen protocolos, si bien se puede hacer una prevención, no podemos saber cuándo se va a producir el ataque, hay horarios donde hay más temperatura y va a depender mucho del barullo y el movimiento del agua donde se defienden pero automáticamente los guardavidas sacan a toda la gente de la playa y esperan hasta el otro día para volver a habilitar”, apuntó.



Por otra parte, comentó que las mallas simas deben tener supervisión constante ya que corren el riesgo de romperse y pueden pasar las rayas. Por eso, destacó que se trata de soluciones inmediatas. “Se puede averiguar y consultar con los expertos en este tema para ver cómo se puede hacer para eliminarla sin afectar el ecosistema, pero por lo menos alejarlas de la zona de las playas”.



“En Costa Sur las palometas se acercan a la playa, ahora no sucede porque contamos con las mallas pero vamos a tener que acostumbrarnos, lo mismo con las rayas. Tenemos que acostumbrarnos para buscar y tener cuidado”, refirió.



Por otra parte remarcó que existen contradicciones en las medidas de prevención en cuanto al ataque de una raya y una palometa, “porque cuando hay una raya lo que se debe hacer es ruido e ir raspando los pies, en cambio la palometa por el ruido te ataca porque se defiende, entonces tenemos que vivir teniendo en cuenta esas cosas”.



“Lo bueno es que tenemos guardavidas que están preparados para este tipo de accidentes y así tratar de minimizar y que también la persona no la pase tan mal”, finalizó.