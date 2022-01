Britney Spears le pidió a su hermana que deje de usar su nombre

viernes 21 de enero de 2022 | 6:00hs.

Britney Spears pidió a su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears, que deje de utilizar su nombre para promocionar su nuevo libro de memorias, ‘Things I Should Have Said’, editado este mes, y le envió una carta a través de su abogado para exigírselo.



El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, remitió una carta a Jamie Lynn Spears en la que le exige que “cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional” de su libro.



“Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas”, aseguró el representante en la misiva.



A pesar de que Jamie Lynn Spears se ha mantenido al margen de los escándalos en torno a la vida de su hermana mayor, en los últimos meses la cantante la acusó públicamente de beneficiarse de su trabajo y de no brindar apoyo cuando suplicaba el fin de la tutela legal que controló su vida durante casi 14 años.