Una familia necesitó 76 mil pesos para superar la línea de pobreza

jueves 20 de enero de 2022 | 6:04hs.

Una familia de cuatro integrantes necesitó 76.146,13 pesos para superar el umbral de pobreza en diciembre de 2021 y la canasta básica se ubicó en un 40,5% por encima en la medición interanual. Estos datos fueron informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



En la jornada de ayer, el organismo publicó la valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica Total (CBT) correspondiente a diciembre. En el primer caso, con respecto a noviembre de 2021 el aumento fue del 3,9%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) que incluye a los bienes y servicios no alimentarios fue de 3%.



En tanto, en lo que respecta a los datos de inflación interanual resultaron de 45,3% para la CBA y 40,5% para la CBT . De esta manera, para que una familia de cuatro integrantes supere la línea de indigencia necesitó 32.963,69 pesos, y para pasar el umbral de pobreza, 76.146,13 pesos.



Estos números dan cuenta de los incrementos que están sufriendo tanto los alimentos como los servicios en referencia a los salarios. Los datos oficiales no hacen más que confirmar lo que los consumidores vienen notando en las góndolas y en los almacenes de barrios. En este último caso y mediante un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), se determinó que hubo cortes de carnes que durante el 2021 se incrementaron un 50 por ciento, e incluso hasta más del 70 por ciento, como el hígado, además de otros alimentos básicos como el pan, el arroz o la leche.



De la misma manera, son varios los informes privados y relevamientos que muestran las variaciones de precios y las subas que está habiendo en los diferentes productos en contraposición al salario. Uno de ellos es el que realiza la consultora Focus Market, que determinó que la canasta básica alimentaria en diciembre 2021 se ubicó 15% por encima del salario mínimo.



El relevamiento que se hace en 670 puntos de venta de todo el país argumenta además que la inflación de 2021 es la segunda más alta de los últimos 30 años.



“Frente a un Salario Mínimo Vital y Móvil que hoy se encuentra en los $32.000, la canasta básica alimentaria está 15% por encima de este nivel en $4.617 en términos nominales. Ni siquiera en febrero, cuando ascenderá el salario mínimo a $33.000 podrá recomponer la pérdida de poder adquisitivo para la compra de alimentos básicos”, señaló Damián Di Pace director de la Consultora Focus Market.



Al mismo tiempo que agregó que “durante diciembre los alimentos y bebidas tuvieron una suba del 4,3%, lo que ha incrementado la velocidad de la variación de precios en los productos de la canasta básica alimentaria con mayor intensidad por fuera de los canales donde no hay presencia de precios cuidados o congelados”.



En los barrios

Muchos de los precios que en las góndolas de supermercados sufren variaciones importantes, en los barrios tienen aún más impacto. El Isepci lleva adelante este relevamiento mediante el cual dan cuenta de los precios reales que se comercializan en los barrios, para determinar el valor de inflación real que se siente en los bolsillos.



Según determinaron, la canasta básica alimentaria aumentó en los barrios 45,93% entre diciembre 2020 y el mismo mes del 2021. Al respecto se refirió Belén Wagner, referente de Barrios de Pie y en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 brindó un panorama de los incrementos que se pudieron ver en los almacenes.



“Los alimentos que más han presentado sumas importantes sobre todo son aquellos que justamente corresponden a la alimentación diaria de la familia y son los alimentos cotidianos más utilizados como el pan con una suba nuevamente de 40% de enero a diciembre del 2021, el arroz con un 37,50%, la harina con un 40%, leche con el 50%”, dijo.



Seguidamente, añadió que “cuando hablamos del rubro carne que es el que más ha aumentado durante todo el año, con incrementos significativos, vemos que la costilla o asado subió un 50%, la carne molida también un 50%, el hígado - que compone uno de los cortes de carne más económicos - ha subido el 72,50 %, lo mismo el pollo el 38,89%”.



En síntesis, la licenciada en Trabajo Social determinó que “los dos grandes rubros que han subido fueron carnicería y almacén, justamente con aquellos alimentos como mencioné que componen la comida diaria de la familia misionera. Estamos hablando de subas importantísimo que impactan directamente en el bolsillo de las clases populares y los sectores populares, nuestro relevamiento se enfoca en eso”.



“Creemos firmemente que la población, si se le termina el aceite por ejemplo, no compra en el supermercado, compra en el comercio más cercano, por eso analizamos allí. Todo el año 2021 ha sido devastador para el total de la población argentina, pero específicamente para la población popular”, cerró.

En cifras

$32.693 Es el valor total de la Canasta Básica Alimentaria de diciembre 2021, lo que determina cuánto necesita una familia para no ser indigente

50% Fue lo que subieron durante el 2021 la mayoría de los cortes de carne, mientras que el hígado llegó a incrementarse más del 70%.