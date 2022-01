El presidente enfatizó que “Argentina les está dando valor a sus científicos”

sábado 15 de enero de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández dijo que “para que seamos una sociedad que avanza necesitamos promover la educación, el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico”, al encabezar en el Salón Blanco de la Casa Rosada la entrega de la distinción como Investigador de la Nación Argentina 2021 al doctor en Física Daniel Raúl Bes por su contribución en el campo de la física nuclear a lo largo de su carrera.



“Argentina les está dando valor a sus científicos e investigadores que silenciosamente construyen un país distinto”, enfatizó al reconocer también con los premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sábato a científicos que cuentan con un historial sobresaliente en materia de producción de conocimientos y desarrollo de innovaciones de impacto social y productivo.



El mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y por la titular del Conicet, Ana Franchi, explicó que “el desarrollo de la ciencia y la tecnología es central” y que eso “no se puede hacer con un Estado ausente, el Estado debe estar presente promoviéndolo y es lo que estamos haciendo y seguiremos promoviendo”.



A su vez, Fernández incentivó a los investigadores e investigadoras a “seguir avanzando, seguir construyendo y seguir haciendo de la Argentina un centro de desarrollo científico y tecnológico como la Argentina puede ser, porque la materia prima de la ciencia y la tecnología son los hombres y mujeres educadas y eso en este país nos sobra”.



El presidente recordó que “alguna generación pensó que la Argentina estaba destinada sólo a ser el granero del mundo y solo se preocupó de producir materias primas y postergó por muchos años el desarrollo científico y tecnológico, pero en el medio pasaron cosas que permitieron que por ejemplo, se desarrollara la industria nacional, entre los años 1945 y 1955, y que después algunos promovieron ese desarrollo buscando por ejemplo, la autonomía en materia petrolera. Pero lamentablemente volvieron algunos años en los que otros creyeron que la Argentina estaba destinada a ser simplemente el granero del mundo”, fundamentó Fernández.



En esa línea, lamentó que “más reciente en el tiempo otros que dijeron que no somos el granero sino el supermercado del mundo y otra vez postergaron el desarrollo científico y tecnológico”, en alusión al ex presidente Mauricio Macri, aunque en dicho plano aseguró que “la ciencia argentina se está poniendo de pie”.



Subestimar a la ciencia

Por su parte, el ministro Filmus recordó que muchas veces en democracia hubo políticas que subestimaron a la ciencia y se creía “que la Argentina es un país demasiado pobre para desarrollar investigación científica tecnológica y desarrollar soberanía en esta área tan importante”.



En ese contexto el ministro llamó a cambiar la mirada de Estado sobre este tema y pidió la implementación de políticas permanentes “que no cambien con los calendarios electorales como viene ocurriendo”. Enfatizó que, como nunca antes, a raíz de la pandemia de coronavirus, la opinión pública ha valorado el rol de los científicos en la sociedad.



“Debe haber dos categorías, los científicos de casi todo el mundo y los de Argentina, porque son del mejor nivel, pero han tenido que atravesar a lo largo de la historia unas políticas pendulares que no nos han permitido estabilizar las políticas de Estado a mediano y largo plazo para el sector”.



Por último, Filmus lamentó además la acción de “las dictaduras” militares y “el oscurantismo y la persecución que sufrió la ciencia esos períodos” y destacó que los científicos premiados no solo tienen un compromiso con la ciencia “sino con una mirada de la ciencia al servicio de nuestra gente y al servicio de la soberanía nacional”.



Durante el acto, el presidente entregó una distinción a Alberto Kornblihtt por haber ingresado en la Academia de la Ciencia de Francia. Kornblihtt es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Químicas de la UBA y posdoctorado en la Universidad de Oxford (1981-84) y actualmente es profesor en la UBA e investigador superior del Conicet.



En cuanto a la distinción Jorge Sábato, tiene como destinatarios a investigadores e investigadoras, sin diferenciar la edad, que cuenten con un historial sobresaliente en transferencia y desarrollo tecnológico con impacto económico y productivo en sectores estratégicos del país. Se quedó en manos de la física Silvia Nair Goyanes.

Daniel Bes, investigador de la Nación

El doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador superior del Conicet en la CNEA, Daniel Raúl Bes, quien fue elegido como Houssay Trayectoria y como el Investigador de la Nación Argentina, recibió como premio una medalla de oro y 2.500.000 pesos.



En tanto, los premios Houssay están destinados a investigadores menores de 45 años e investigadoras que no hayan cumplido los 48, que hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. A cada ganador le entregaron una medalla, un diploma y 300 mil pesos.



Los galardones Houssay Trayectoria corresponden a investigadores que tengan más de 45 años e investigadoras que superen los 48, y recibieron una medalla, un diploma y 500 mil pesos.