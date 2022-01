Misiones pasó los mil casos diarios y aumentó demanda de test en privados

viernes 14 de enero de 2022 | 6:04hs.

Por primera vez desde que arrancó la pandemia de Covid-19, Misiones pasó los mil contagios diarios. En la jornada de ayer el Ministerio de Salud informó que se detectaron 1.097 casos: 288 en Posadas, 199 en Puerto Iguazú, 106 en Oberá y 99 en Eldorado.



El resto de los municipios informaron entre uno y 46 contagios. Con estos nuevos datos, son 6.209 los casos activos -pacientes cursando la enfermedad-, de los cuales 94 están internados en hospitales o sanatorios.



En tanto, ayer se registró otra persona fallecida que además de coronavirus tenía otras comorbilidades y esquema de vacunación incompleto. Así, a la fecha hay 724 decesos.



Por otro lado, con el nuevo criterio sanitario de hisopar sólo a personas mayores de 60 con síntomas relacionados al coronavirus o menores de esa edad con enfermedades previas como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, oncológicos, HIV u otras patologías o pacientes por internarse, los laboratorios privados están teniendo cada vez mayor demanda de personas que buscan realizarse el test, ya que allí no aplican esta disposición.



En diálogo con El Territorio, Liliana Benítez, presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia, confirmó que “se elevó la cantidad de testeos en el sector privado”. Sostuvo que una de las complicaciones que empiezan a tener los laboratorios es la dificultad para conseguir reactivos. “El problema está en la escasez”, dijo. Pero aclaró que “los laboratorios pequeños no están colapsados, así que los pacientes pueden concurrir con tranquilidad y sin espera prolongada”.



Consultada sobre el motivo por el que se está generando este situación, explicó que Abbott, la compañía farmacéutica que vende los test, provee en primer lugar a los Estados nacionales o provinciales “y luego a los privados. Así que la alta demanda de los últimos días provocó un rápido consumo. En teoría mañana -por hoy- comenzaría a regularizarse la situación”.



También la bioquímica Juana Lorenzo, que realiza hisopados domiciliarios las 24 horas en Posadas, contó: “Tengo mucha más demanda que antes. Unos 50 o 60 por día”.



Ayer, el centro de testeos instalado en el ex Hospital Materno Neonatal era el único espacio público que aún hisopaba a demanda. El resto de los lugares lo realizaba bajo los nuevos criterios dispuestos por el Comité Científico de Misiones.



En Eldorado, los centros de testeos rápidos de la ciudad también comenzaron a aplicar las nuevas directivas.



Un aspecto inusual comparado con los últimos días: mostró menos filas.



El jefe de Área XIV de Salud, Julio Galarza, a cargo de los operativos, indicó: “Estamos aplicando el nuevo instructivo respecto a los testeos. Además, hay algunas excepciones, como a familiares de personas que estén internados en el Samic, porque ellos los deben acompañar, y personal esencial, como los de salud y fuerzas de seguridad, que por su trabajo deben estar en la calle”.



Y siguió: “También se hisopa a personas que puedan presentar síntomas pero que no tengan nexo epidemiológico, ya que si tiene síntomas y nexo se considera que ya tiene Covid-19”. En cuanto a las personas que presenten síntomas y tengan nexo epidemiológico, comentó: “La indicación sigue siendo que se aíslen”.



“Lo que buscamos con estas medidas es realizar test sólo a aquellos que se justifique, ya que por el nivel de circulación viral hay muchos casos que deben considerarse positivos, por ejemplo, el que tiene síntomas y es contacto estrecho”, finalizó Galarza.

Con la información de corresponsalía Eldorado

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17