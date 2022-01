Fallecieron otras tres personas no vacunadas contra el Covid

miércoles 12 de enero de 2022 | 3:30hs.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones reportó ayer en su parte epidemiológico diario otras tres personas fallecidas a causa del Covid. Según consignaron, ninguno de los tres estaba vacunado contra la enfermedad y todos padecían comorbilidades.



Se trata de una mujer de 91 años, de Oberá, con hipertensión arterial, diabetes y Alzheimer; un hombre de 71 años, de Puerto Rico, también hipertenso y con enolismo severo (alcoholismo provocado por el abuso casi exclusivo del vino). Además había sido operado por apendicitis.



El tercero es un hombre de 31 años, de Apóstoles, de quien no especificaron comorbilidades. Con estas tres nuevas muertes a causa del Covid, el acumulado alcanza los 723. En tanto, en lo que va del año, fallecieron siete personas.



Además, se reportaron 840 nuevos contagios, 109 más que el lunes, una tendencia en alza que se viene registrando desde el primer día del año.



Con estas nuevas cifras, el total desde el inicio de la pandemia llegó a 43.181, mientras que actualmente son 4.521 las personas cursando la enfermedad, el mayor número de activos hasta ahora. De esas personas, solamente 71 se encuentran internadas: apenas el 1,57% de los activos.



El Territorio había dado a conocer en su edición de ayer que el sistema público de Misiones tiene una dotación de 207 camas de terapia intensiva para adultos distribuidas en diez hospitales.



En base al parte de sala de situación del Ministerio de Salud Pública, 93 de esas camas estaban ocupadas por pacientes con diversas patologías, entre ellas Covid-19. Es decir, hay una ocupación del 44,93%.



Otro dato que se desprende del parte es que ya son 37.937 las personas que lograron recuperarse del virus.



En todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación reportó 134.439 nuevos casos en la Argentina, una cifra récord absoluto desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. La cantidad de contagiados saltó exponencialmente desde este lunes, cuando se registraron 88.352.



Además, fueron notificadas 52 muertes, con lo que suman 117.595 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 6.533.635 los contagiados desde el inicio de la pandemia, respectivamente.



Del total de contagiados, 5.654.746 recibieron el alta y 761.294 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 2.084 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 40% en el país y del 41,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



"Los únicos que están muriendo en la Argentina, que son poquísimos gracias a Dios, son porque tiene mal vacunación, o sea una sola dosis, o porque no están vacunados", consideró días atrás el infectólogo Hugo Pizzi.



Mientras que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que “la gran mayoría” de hospitalizaciones y muertes por coronavirus en el mundo corresponden a personas no vacunadas.

La semana que viene podrían bajar los casos

El Ministerio de Salud de la Nación planteó un esperanzador escenario para las próximas semanas, en medio de la suba vertiginosa de contagios de coronavirus que atraviesa el país: “Quizás nosotros estemos esta semana con aumento de casos y entre la semana que viene y la otra ya empiecen a disminuir, teniendo en cuenta cómo evolucionó la curva en otros lugares”, estimó Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la cartera que conduce Carla Vizzotti. La variante Ómicron de coronavirus, "es muy contagiosa, por eso está generando estos picos así tan importantes. Es lo que estamos observando en otros países también”, explicó.



"Es alentador ver que en Argentina está empezando a pasar lo que vemos en otros países, que no tenemos internaciones y muertes, y que allí donde empezó primero (la ola de Ómicron) se está estabilizando y con expectativa de que el descenso sea rápido por las características de esta variante", destacó, más tarde, la ministra Vizzotti.