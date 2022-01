Alta demanda en los centros de testeos en San Pedro

martes 11 de enero de 2022 | 19:26hs.

En lo que va de la semana, aumentó de forma considerable el número de personas que se acerca a los centros de testeos en San Pedro, muchos de los cuales no presentan síntomas, pero mantuvieron contacto estrecho.

"Pedimos a los pacientes que no tienen síntomas que no vayan a testearse, son considerados positivos, deben aislarse", solicitaron desde la dirección del Hospital.

Esto porque, una parte importante de la población, desconoce las nuevas medidas y protocolos Covid-19, vigentes con las variantes y la nueva ola de contagios, siendo fundamental que, es especial los jóvenes, tomen conciencia y eviten compartir objetos como vasos, mate. Además se insta a que concurran a los centros de vacunación para completar el calendario de vacunación contra el coronavirus.

Si bien desde la semana pasada, el centro de testeos funciona en el polideportivo, muchos pacientes continúan acercándose al hospital, donde solamente se atienden a pacientes Covid19- con síntomas graves para evitar un colapso y mayor circulación del virus.

"Estamos teniendo a muchos pacientes que van al hospital por ser contacto estrecho o porque un familiar dio positivo, de ser el caso, automáticamente deben aislarse ya que son considerados positivos" reiteró en diálogo con El Territorio la doctora Dina Sosa, directora a cargo del hospital nivel I.

En cuanto a la cantidad de días de aislamiento la doctora aclaró que "los pacientes que tienen el calendario completo, es decir, dos o la tercera dosis, se deben aislar siete días siempre que no haya pasado más de cuatro meses de la última dosis, los con una dosis o sin vacuna, 10 días y tres días de cuidado extremo al salir a la calle, no necesitan volver a testearse, porque después de esos días la persona no contagia más".

Desde el Hospital, piden que la población tome conciencia, acate los protocolos sanitarios y complete las dosis de vacuna, sobre todo jóvenes y niños a partir de los tres años. "Con las olas anteriores teníamos muchos casos graves en internación, hoy pese al incremento de positivos, sólo el diez por ciento de las camas del hospital corresponde a pacientes Covid-19, eso gracias a la vacunación" señaló Sosa.

Teniendo en cuenta, además, que el número de profesionales en el hospital es limitado, la responsabilidad social evitará un colapso mayor, reiterando que, toda persona asintomática, sin factor de riesgo, con síntomas leves, debe concurrir para testearse en el polideportivo municipal, los lunes, miércoles y viernes desde las 8, donde se entregan 100 turnos por jornada.