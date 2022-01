Lanzan asistencia para productores afectados por la sequía y los incendios

martes 11 de enero de 2022 | 5:00hs.

El fuerte déficit hídrico que desde junio de 2019 afecta a Misiones se intensificó en los últimos meses y causó serios estragos en diversos sectores productivos, como el ganadero, el yerbatero y el maicero, entre otros tipos de cultivos. En este marco, la Provincia anunció ayer un programa de asistencia financiera para los productores que se vieron afectados tanto por la sequía como por los incendios.



En este sentido, explicaron que los créditos serán de entre 100.000 y 200.000 pesos, con un año de gracia, a tasa del 0% y hasta 48 cuotas para devolverlo, dependiendo de las necesidades de los colonos, que en muchos casos registraron pérdidas totales de las cosechas. Al mismo tiempo, también se anunció una línea que contempla aportes no reintegrables de 75 millones de pesos para insumos, semillas y alfalfa dirigidas a asociaciones ganaderas, ferias francas y cooperativas agropecuarias y lecheras. Todo ello para los productores que se vieron afectados por la emergencia agropecuaria, que se declaró el pasado 28 de diciembre y por el término de 180 días, con posibilidad de prórroga.



“Se ayudará a los productores, los vamos a acompañar y caminar en este tiempo difícil de la Argentina en materia de agro y de la producción, que lo vive el mundo. Es que el calentamiento global está siendo un fenómeno complejo”, manifestó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en el marco de la presentación de las líneas crediticias, quien recalcó que dichas iniciativas para paliar los efectos del déficit hídrico demandará de una inversión que superará los 150 millones de pesos.



Asimismo, el mandatario provincial explicó que la asistencia se dividirá en etapas y que en esta primera instancia se prevé alcanzar entre 1.000 y 1.200 productores, para la adquisición de bombas, mangueras, máquinas o plásticos para invernáculos, dependiendo de cómo los últimos eventos climáticos afectaron a los colonos.



Como viene informando este matutino, son diversos los sectores productivos que se vieron afectados por el fenómeno de La Niña, que involucra una disminución en el promedio de precipitaciones. Entre estos rubros afectados está la ganadería, que viene reiterando la falta de pasturas para sobrellevar la temporada de servicio. Con este panorama, prevén un año complicado y vaticinan complicaciones, sobre todo en la zona Norte, donde apenas se registraron algunas lluvias, que trajo alivio pero no lo suficiente para los pastos, al igual que la producción yerbatera, tabacalera y de maíz.



Asistencia a productores

El gobernador anunció la puesta en marcha del Programa de Asistencia Financiera para Productores, iniciativa que entró en vigencia desde ayer. “Es un plan de trabajo para clarificar cuestiones que hacen a la emergencia agropecuaria. Hemos aunado esfuerzos para que tengamos disponibles herramientas para ayudar y acompañar a la producción misionera”, indicó en el marco de la presentación, que contó con la presencia del ministro del Agro y de la Producción, Sebastián Oriozabala; de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; de Hacienda, Adolfo Safrán; de Coordinación de Gabinete, Ricardo Wellbach; el titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai), Marcelo Rodríguez; además de representantes de asociaciones rurales, ganaderas, agricultoras y de ferias francas.



Explicó que el trámite de acceso será sencillo, rápido y sin las exigencias de los programas de crédito tradicionales, puesto que contarán con el respaldo del gobierno provincial. “Estos créditos se tramitan en forma directa entre el productor y las instituciones del gobierno provincial que obran como gestores para tener ese resultado”, enfatizó el mandatario provincial.



Al mismo tiempo, precisó que “este plan tiene etapas con el acceso al crédito y tiene que ver también con la entrega de elementos vitales para el ganado, que va a ser para dar certezas en estas primeras semanas”.



Detalló que demandará una inversión que supera los 150 millones de pesos en recursos para la puesta en marcha de manera inmediata, para atenuar los efectos de la crisis que provocó la sequía en la zona.



Por su parte, el ministro Oriozabala aclaró que por 180 días la provincia está en emergencia agropecuaria, con posibilidad de prórroga, al tiempo que especificó que el programa “es un plan integral de urgencia de asistencia” para los sectores afectados. “Se fueron acumulando años de déficit de lluvias, que impacta con mayor profundidad en el devenir del tiempo y la situación es compleja por la falta de agua en el tiempo”, dijo.



Luego, explicó que una parte de la asistencia son de fondos no reembolsables, en virtud de las necesidades de cada sector, como por ejemplo con la entrega de maíz a organizaciones ganaderas para compensar la falta de pasturas.



Además, adelantó que para el viernes próximo se elevará a la Nación un informe sobre el estado de situación de la provincia para la declaración de la emergencia agropecuaria, similar situación que aqueja a otros siete distritos del país.



Ganadería en crisis

Víctor Chamula, productor y presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, manifestó a El Territorio que “la sequía afectó a todos los sectores, no se salvó nadie porque la sequía que afecta a la zona es prolongada y los calores son muy fuertes. Las vertientes se secaron y prácticamente hay poca agua para las chacras, los campos y los animales”.



En este sentido, calificó la situación meteorológica actual como catastrófica debido al fuerte déficit que aqueja desde junio de 2019 a la zona.



“Las lluvias colaboraron un poco para calmar los incendios, pero no fueron lo suficiente como para atender a los diferentes sectores alcanzados por la sequía. Los pronósticos a corto plazo dan cuenta que no se espera una mejora y todo indica a que se irá agravando más la situación”, comentó.



El productor señaló que en los últimos días se acudió a la compra de alfalfa desde otros distritos para garantizar alimentos al ganado.



Al mismo tiempo, describió la situación de la hacienda: “Hay muchos de los terneros que están desnutridos y para la temporada de servicio las vacas no se van a preñar. Se tiene que hacer un destete temprano y los costos para alimentar a un ternero son elevados, ya que la bolsa de leche vale 9.000 pesos. Prácticamente no hay cómo sostener a la actividad con esta situación climática que desde hace tiempo nos viene afectando”.

En cifras

180La cantidad de días que rige la emergencia agropecuaria en la provincia, con posibilidad de prórroga. En días se enviará el pedido ante la Nación.

